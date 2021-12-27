Fotoğrafmetre’den “Uzun Pozlama” sergisi

Uzun pozlama yani enstantane süresi 1/15 in altında olan çekimler, fotoğrafa hareket hissi vererek gözle görmediğimiz şekilde fotoğraf üretilmesini sağlar.

Yıldız döngüsü, şelalenin tül gibi gözükmesi, havai fişek görüntüleri, ışık izi, insanların flu gözükmesi gibi fotoğraflar uzun pozlama fotoğraflarıdır.

Fotoğrafmetre Derneği’nin Uzun Pozlama Grubu’nun da son iki yıl içinde çektiği fotoğraflar, bir sergi haline getirildi.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 19 Aralık’ta açılan sergi 30 Aralık’a kadar görülebilir.