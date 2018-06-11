Fotoğrafın De Hali’ni çektiler, ödülleri aldılar

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Fotoğrafın De Hali” fotoğraf yarışmasının ödül töreni Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlendi

Kadıköy Belediyesi’nin zihinsel engelli bireylerin katılımına uygun olarak düzenlediği çevre temalı ulusal fotoğraf yarışması “Fotoğrafın De Hali” sergisi açılışı ile ödül gecesi, 9 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ödül gecesine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muazzez Özer, Kadıköy Kent Konseyi üyeleri ile ödül almaya hak kazanan kişiler ve aileleri katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ödül gecesinde; “Hepimiz aynı haklara sahibiz. Bu haklara herkesin eşit bir şekilde ulaşmasını sağlamak kamunun görevi. İnsan sosyal bir varlık. Özellikle büyük kentlerde bir yalnızlık içerisinde olabiliyor. Hiçbir engeli olmayabilir. Yalnızlık içinde olan kişi depresyona girebilir. O kişinin sorunu ne olursa olsan yaşamla bağlarını güçlendirmesi gerekiyor. Toplumsal bağları güçlendirmek adına da bu çalışmalar önemli. Gönüllük temelinde bu tür çalışmalara destek vermek de değerli.” diye konuştu.

130 KİŞİ 462 ESERLE BAŞVURDU

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin desteklediği ve Türkiye Fotoğraf Federasyonu onaylı yarışmaya, 130 kişi 462 eserle başvurdu.

Seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yarışmanın renkli kategorisinde Kenan Delipınar ‘Bir Ormanmış Gibi’ eseriyle birincilik, Ahmetcan Karakuş ‘Yok Oluş’ eseriyle ikincilik ve Merve Bayan ‘Gelecek Yansıması’ adlı eseriyle üçüncülük ödülüne hak kazandı. Yarışmanın siyah beyaz kategorisinde ise Merve Bayan ‘Su En İyi Dostumuzdur’ adlı eseriyle birinci, Sabahattin Kaan Matur ‘Fıskiyeler’ eseriyle ikinci ve Ahmet Can Karakuş da ‘Yaşam Sebebi’ adlı eseriyle üçüncü oldu. Yarışma sonucunda sergilenmeye değer görülen 28 eserden oluşan sergi de 15 Haziran’a kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.