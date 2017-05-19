Folklor şenliği Kadıköy’de

Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi, folkor şenliği düzenliyor. Derneğin 5. dönem sene sonu şenliği, 21 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00-22.00 saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitm Merkezi’nde (KHEM) yapılacak. Sene boyunca tamamen amatör bir ruhla çalışma yapan kursiyerlerin emeklerini sergileyecekleri etkinliğe, halk oyunlarına ilgi duyan herkesi davetli. Davetiyeler dernek merkezinden ve gösteri günü KHEM’deki stanttan temin edilebilir.

Merkezi Ataşehir’de, çalışma salonu Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi, başta Türk Halk Oyunları olmak üzere Türk folklorunun genç kuşaklara en doğru biçimde aktarılarak yaşamasını ve gelişmesini sağlamak için faaliyet gösteriyor.