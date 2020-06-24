Floyd’a şarkı…

Şarkıcı Leon Bridges, ABD’de polisin öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd için şarkı yaptı

Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı Leon Bridges, Terrace Martin ortaklığında yayımladığı yeni şarkısı “Sweeter” ile müzikseverlerle buluştu! Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd adına şiddet ve ırkçılığı protesto eden “Sweeter”, son nefesini veren siyahi bir adamın ağzından yazıldı.

Normal şartlar altında önümüzdeki aylarda yayımlayacağı albümde yer alacak şarkıyı Amerika’da süregelen protestoları desteklemek amacıyla erken yayımlamaya karar veren sanatçı, çocukluğundan beri yaşadığı ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağını dile getirdi. Terrace Martin ise şarkıyı ‘kalpten dinlenmesi gereken meditasyon müziği’ olarak tanımladı.

ABD’deki sivil haklar hareketinin öncüsü Martin Luther King Jr’ın sözlerini dinleyiciye hatırlatan Bridges, o yıllardan beri değişen bir şey olmadığını, aynı hikâyenin tekrarlandığını belirtiyor.