Filmekimi biletleri satışa çıkıyor

Filmekimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl TV+ işbirliğiyle 4-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği 18. Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 28 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak. Ankara ve İzmir’de bilet satışları 28 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.

AÇILIŞ JOKER’DEN

Joaquin Phoenix’in devleştiği, yönetmen Todd Phillips’in olağanüstü bir başarıya imza attığı Joker, Batman’in ezeli düşmanının oluşumuna göz atarken “kötü adam” tanımına yepyeni bir bakış açısı ve bambaşka bir açılım getiriyor. Joker, sokakta ergenlerin zorbalığına, metroda takım elbiselilerin sataşmalarına ya da işteki diğer palyaçoların şakalarına maruz kaldığında, çevresindeki herkesle gitgide daha da uyumsuz hâle gelen topluma aykırı bir adamı gözlemliyor. Duyarsızlık, zalimlik ve nihayetinde ihanet üçgeninde bir varoluş döngüsüne sıkışıp kalan bu adam, üst üste kötü kararlar vererek, zincirleme tırmanan bir olaylar zincirini başlatıyor.Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Joker, DC Comics evreninin şimdiden en başarılı filmlerinden biri olmaya aday. Muhteşem performansıyla göz kamaştıran Joaquin Pheonix’in Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.Joker, 3 Ekim Perşembe akşamı saat 21:30’da Atlas Sineması’nda açılış filmi olarak seyirciyle buluşacak.

MATİNE 12 TL!

Sinemaseverler Filmekimi’ni İstanbul Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması’nda ve Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Cepa, İzmir’de Cinemaximum Konak Pier’de takip edebilecek. Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 12 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 30 TL, indirimli 18TL, tüm 21.30 seansları ise 30 TL. İKSV Lale Kart üyeleri bu yıl da biletlerini %25'e varan indirimlerle öncelikli olarak alabilecekler. Lale Kart üyeleri için ön satış günleri; Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için 24 Eylül, Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale üyeleri için 25, 26 ve 27 Eylül. Mavi Lale Kart üyeleri ise biletlerini genel satışın başladığı 28 Eylül itibariyle alabilecekler.

filmekimi.iksv.org