Filmekimi başlıyor

İKSV tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Gösterim mekânlarından biri de Kadıköy Sineması olan Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor

Bu yıl Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

FİLMEKİMİ’NİN ALTIN YILDIZLARI

Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yaparak en iyi film ödülünü kazanan filmler dikkat çekiyor.

40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyorlar.

USTA YÖNETMENLERİN YENİ FİLMLERİ

İstanbul Film Festivali ve Filmekimi'nde daha önce filmlerini beğeniyle izlediğimiz birçok yönetmen, yeni filmleriyle sinemaya dönüyor.

Denis Villeneuve epik bilimkurgu Dune: Çöl Gezegeni ile, Wes Anderson yine yıldızlarla dolu Fransız Postası ile; Bruno Dumont, Cannes'da prömiyer yapan France ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska'nın bulunduğu Bergman Adası ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı Benedetta ile; Andrea Arnold ilk belgeseli İnek ile; François Ozon, iç burkucu Her Şey Yolunda ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı Üç Aile ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi Gözünün Önünde ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı Paris, 13. Bölge ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac'in üstlendiği Kumarbaz ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi Hatıra: 2. Bölüm ile; Zhang Yimou, “sinemaya yazdığım aşk mektubu” dediği Bir Saniye ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada Belle ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó Evrim ile; Christophe Honoré de Proust'tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan Guermantes ile Filmekimi'nde.

FESTİVALLERDEN ÖDÜLLERLE DÖNEN FİLMLER

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Asghar Farhadi'nin Cannes'da Büyük Ödül kazanan Kahraman, Apichatpong Weerasethakul'un Cannes'da Jüri Ödülü kazanan Memoria, Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde en iyi film seçilen Chiara (Jonas Carpignano), Cannes'da Leos Carax'a En İyi Yönetmen ödülü getiren Annette, Nadav Lapid'in Cannes'da Jüri Ödülü kazanan Ahed'in Dizi, Cannes'da Vulcan En İyi Görüntü Ödülü kazanan Petrov Grip Oldu (Kirill Serebrennikov), Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ardından Saraybosna'da En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Büyük Özgürlük (Sebastian Meise), Cannes'da Renate Reinsve'ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Dünyanın En Kötü İnsanı (Joachim Trier), Cannes'da Büyük Ödül ve Kudüs'te En İyi Uluslararası Film seçilen 6 Numaralı Kompartıman (Juho Kuosmanen); Cannes'da En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü kazanan Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi), efsane görsel efekt ustası Phil Tippett'tan Fantasia Film Festivali'nde (Montreal) En İyi Canlandırma Ödülü kazanan Çılgın Tanrı, Cannes'da Özgünlük Ödülü–Belirli Bir Bakış ödülü kazanan Kuzu (Valdimar Jóhannsson), Venedik'te Jane Campion'a En İyi Yönetmen ödülünü getiren The Power of the Dog, Cannes'da Kuir Palmiye kazanan Yol Ayrımı (Catherine Corsini), Venedik'te Büyük Jüri Ödülü kazanan The Hand of God (Paolo Sorrentino) ve Venedik'te Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan Il buco (Michelangelo Frammartino) Filmekimi'nde gösterilecek.

BİLETLER 4 EKİM’DE SATIŞTA

Festival biletleri, İstanbul için 29 Eylül Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr /tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilir.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) Tam 35 TL, indirimli 25 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 45 TL, indirimli 30 TL, tüm 21.30 seansları ise 45 TL.

Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org