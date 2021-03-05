Film Festivali’nde kadın filmleri

İstanbul Film Festivali mart ayı seçkisini açıkladı. Seçkide kadın filmleri dikkat çekiyor

İstanbul Film Festivali, korona virüsü pandemisi sebebiyle çevrimiçi seçkisini bütün yıla yaymıştı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği festivalin mart ayı seçkisinde Cannes, Tribeca, Kudüs, Berlin ve Venedik gibi prestijli festivallerde gösterime giren filmler yer alıyor. Ayrıca sinema tarihinde hafızalardan çıkmayan klasik filmler de seçkide kendisine yer buluyor.

Filmler, gösterime girdiği saatten itibaren beş gün süresince yayında olacak. Film, beş günün bitiminde saat 21.01’de gösterimden kalkacak. Ayrıca gösterim süresinin bitiminde film yarıda kalmış olsa bile kaldırıldığı için izleyici filmi izleyemeyecek. Festivalin mart ayı seçkisi ise 5 Mart günü saat 21.00 itibarıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, filmonline.iksv.org adresi üzerinden seyirci ile buluşacak. Sinemaseverler istedikleri filmi bilet alarak izleyebilecek.

NELER VAR?

İstanbul Film Festivali’nin mart ayı seçkisinde 8 Mart nedeniyle kadın filmleri ağırlıkta. İsveçli yönetmen Magnus von Horn’un imzasını taşıyan “Sweat”, aynı zamanda geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle gerçekleşemeyen Cannes Film Festivali’nin seçkisinde de yer almıştı. Film, fitness üzerine yaptığı içeriklerle sosyal medya ünlüsü olan bir kadının üç gününü konu ediyor. Ayrıca seçkide Hong Sang-soo’nun yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 70. Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldüğü “Kaçan Kadın” (Domangchin yeoja) filmi; Tsai Ming-liang imzalı Berlin Teddy’den Jüri Ödülü ile dönen son filmi “Günler” (Rizi) yer alıyor. Öte yandan Fransız-Kanadalı yönetmen ve senarist Philippe Falardeau imzalı “My Salinger Year” filmi de bulunuyor.

Festivalin seçkisinde sinema tarihinde iz bırakan filmler de var. Örneğin Küba’nın en bilinen yönetmenlerinden Tomás Gutiérrez Alea’nın “Bir Bürokratın Ölümü” filmini bunlar arasında gösterebiliriz. “First Cow” filmi ile adını sıkça duyduğumuz Kelly Reichardt’ın “Meek’s Cutoff” filminin yanı sıra; Joanna Hogg’un ilk filmlerinden biri olan “Takımada” da seçkide kendisine yer buluyor.