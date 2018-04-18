Filistin’ten Kadıköy’e caz

Filistinlilerin direnişini destekleyen İsrail kökenli, İngiliz müzisyen Gilad Atzmon Kadıköy’de konser verecek

Dünyaca ünlü caz müzisyeni, besteci, yapımcı, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, Kadıköy’e geliyor.

Baba Konser serisi kapsamında 24 Nisan Salı akşamı Baba Sahne’ye konuk olacak olan sanatçı, konser öncesinde, 18.00-19.00 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenecek söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek. Sanatçı, saat 21.00’de vereceği biletli konserde ise cazseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Sanatçıya konserde davulda Volkan Öktem, piyanoda Serkan Özyılmaz, bas gitarda Alp Ersönmez, gitarda Sarp Maden eşlik edecek.

1963 İsrail doğumlu Gilad Atzmon günümüzde İngiltere’nin ve dünyanın en tanınmış caz müzisyenleri arasında yer alıyor. “Exile” adlı albümü 2003 yılında BBC tarafından Yılın Caz Albümü seçilen sanatçının kendi grupları dışında birlikte çalıştığı isimler arasında Pink Floyd, Paul McCartney, SineadO’Connor, Robbie Williams gibi müzik efsaneleri var. Sanatının yanı sıra, dünyadaki tanınmış Filistin aktivistlerinden biri olan Gilad Atzmon’ın Filistin sorunu üzerine kaleme aldığı kitapları da bulunuyor.

(Baba Sahne: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No: 31/37 Kadıköy Gişe: 0216 700 11 11)