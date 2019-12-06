Festival sormaya devam ediyor: Hangi İnsan Hakları?

Belgesellerin, hele ki toplumsal hafızayı diri tutan belgesellerin izleyici ile buluşmasının zor olduğu Türkiye’de, Hangi İnsan Hakları Film Festivali bir dizi seçki ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Hangi İnsan Hakları Film Festivali, TAK Kadıköy, Aynalı Geçit, Tütün Deposu, Cezayir Salonu ve Altyazı Sinema Derneği ev sahipliğinde 7-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geçen yıl maddi zorluklar sebebiyle gerçekleştirilememiş olan festival, bu sene Türkiye’den ve dünyadan birçok belgesel ile onuncu yılını kutluyor. Türkiye’de ilk defa gösterimi yapılacak olan “Müstesna Zamanlar” filmi “Evimiz Neresi?” kategorisi altında izleyiciyle buluşuyor. ABD’deki ‘yerli toplama kampları’ ile Filistin’deki mülteci kamplarını paralel bir şekilde işleyen belgeselin gösteriminin ardından belgeselin yönetmenlerinden Matt Peterson ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu seçkide birçok belgeselin yanı sıra ödüllü belgeselleri de görmek mümkün. Documentarist FIPRESCI ödülünü alan “Rüzgârın Götürdüğü” ile İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü alan “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?” belgeseli yine bu seçkiyle izleyici ile buluşacak.

TÜRKİYE’DEN BELGESELLER

“Türkiye nereye?” seçkisindeki belgeseller ise Türkiye’de yaşanan olaylara ışık tutuyor. Eylem Şen’in KHK ile işten atılmayı konu edinen “Buluştuğumuz Yer: Hakikat Bahçeleri” belgeseli; Fatih Pınar’ın iş cinayetlerini ele alan “Kaza Değil Cinayet” belgeseli yine bu seçkide karşımıza çıkıyor. Üç belgesele daha yer veren seçki, Türkiye’de toplumsal hafızayı diri tutması açısından önemli bir rol üstleniyor.

TEMA: ZORLA KAYBEDİLME

Bu seneki festivalin özel temasını da oluşturan “Zorla Kaybedilme” seçkisinde hem Türkiye’den hem de Lübnan’dan iki film karşımıza çıkıyor. Veysi Altay’ın “Kuyu” belgeseli ve Ghassan Halwani’nin “Silinmiş Görünmezin Yükselişi” belgeseli bu seçkide izleyicilerle buluşuyor.

Kadın mücadelesi, iklim krizi, mültecilik gibi konulara da odaklanan festival, aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihinin bir panoramasını oluşturuyor.

Atölye ve panellerin de yapılacağı bu festivalde tüm etkinlikler ücretsiz. Festivalin programına www.hihff.org’dan ulaşabilirsiniz.

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