Festival eve geliyor!

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether 9 Mayıs’ta evlere konuk oluyor. Festivalde gün boyu yapılacak desteklerle salgından etkilenenlerin ihtiyaçları karşılanacak

Çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelerek geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, korona virüsü nedeniyle bu kez evlere konuk oluyor. İhtiyaç Haritası aracılığıyla Covid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara destek olmak için yapılacak festival 9 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek.

GÜN BOYU CANLI YAYIN

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen Festtogether’da gün boyu birçok ünlü ismin katılacağı konserler ve sohbetler gerçekleştirilecek.“Festtogether Evde”, 9 Mayıs Cumartesi tüm gün boyunca NetD ve YouTubeTürkiye üzerinden canlı yayınlanacak.

Sanat, edebiyat dünyasından pek çok ismin yer alacağı festivalin ev sahipleri arasında Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan, Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Festivalde sesleri ve müzikleri ile yer alacak isimler ise şöyle: Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Kerem Görsev, Manga (Ferman Akgül), Mazhar Alanson, Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü, Zeynep Doruk.

Festivalde ayrıca UNDP ve Mert Fırat ile İklimce Sohbetler, İhtiyaç Haritası Paneli, Tider ile Pandemide İnovatif Çözümler, Google ve Özgür Bolat ile Djital Ebeveynlik, Sivil Toplum Kuruluşlarının Dayanışma Hikayesi başlıklı paneller de yapılacak.

SALGINDAN ETKİLENENLERE DESTEK

“Festtogether Evde” festivalinde gün boyunca toplanacak desteklerle İhtiyaç Haritası, korona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak. İhtiyaç Haritası ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın uzaktan eğitim sistemine geçişle birlikte, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilere destek için başlattığı “Bir Bilgisayarın Olsun Kampanyası” da sürüyor.