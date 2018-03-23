Festival biletleri satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivalinin biletleri 24 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor

6-17 Nisan tarihlerinde yapılacak 37. İstanbul Film Festivali, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yer alacak.

BİLETLER REXX’TE

Festivalde gösterimi yapılacak filmler ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgileri, festival çizelgesini ve sinemaseverlerin ihtiyaç duyacakları tüm ayrıntıları içeren festival kataloğu, Atlas, Rexx ve Kadıköy sinemaları ve İKSV’den satın alınabilir.

Sinemaseverler biletlerini 24 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilirler. Festival biletleri bu yıl da hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.

GÜNDÜZ SEANSI ÖĞRENCİYE 1 TL

İstanbul Film Festivali’nde biletler hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 22 TL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü sinemaseverler için ise 15 TL’den satışa sunuluyor. Tüm 21.30 seansları ise 22 TL.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) ve Pera Müzesi’nde yapılacak gösterimlerin tümü 8 TL. Hafta içi gündüz seansları öğrenciler için 1 TL. Festivalde hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarında sınırlı sayıda koltuk, öğrenciler için 1 TL üzerinden satışa sunuluyor.