Haftalık Bağımsız Gazete 22 Nisan 2017
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Fenomen 'Fırat' Kadıköy'de

Usta karikatürist Uğur Gürsoy'un fenomen kahramanı Fırat Kadıköy’de Karikatür evin’de oturmaya başladı.

Fenomen 'Fırat' Kadıköy'de
GazeteKadıköy

Karikatürist Uğur Gürsoy'un fenomen kahraman Fırat, artık Kadıköy Karikatür Evi'nde karikatür severleri karşılayacak.

Uykusuz dergisi çizeri karikatürist Uğur Gürsoy tarafından yaratılan Fırat “Dinimiz amin” deyişi, annesiyle inatlaşması ve bıçkın arkadaşı Baattin ile karikatür severlerin kısa sürede fenomeni haline gelmişti. Herkesin kendi çocukluğundan izler bulduğu Fırat heykeltıraş Ayhan Tomak’ın ellerinde heykel oldu. Tomak tarafından yapılan ahşap heykel Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi bahçesine yerleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan Turhan Selçuk’un çizgi roman kahramanı  “Bir İstanbul Beyefendisi Abdülcanbaz” heykeli ve "Bezgin Bekir" heykeli Karikatür Evi'nin bahçesine konmuştu. Şimdi de "Fırat" heykeli Karikatür Evi bahçesinde yerini aldı. Üç heykel karikatür evi bahçesinde Kadıköylüleri selamlıyor.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, çocuklar ve gençlerin karikatüre olan ilgisini arttırmayı, onlara okuma ve çizme alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen programların yer aldığı atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenliyor.

Etiketler; #uğur gürsoy #Kadıköy Belediyesi #karikatürevi #fırat
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