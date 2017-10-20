Fahri Korutürk anısına karikatür sergisi

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün 30. ölüm yıl dönümü anısına Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezinde karikatür sergisi düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı sergi, Fahri Korutürk’ün oğlu Osman Korutürk, Suzan Korutürk, karikatüristler Akdağ Saydut, Muhittin Köroğlu, Muzaffer Ayhan Kara ve Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Küratörlüğünü Akdağ Saydut’un yaptığı sergide Fahri Korutürk’ün kişiliğini yansıtan ve dönemi aktaran 30 farklı karikatür Kadıköylülerle buluştu. Sergi 2 Kasım 2017 tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Sergi açılışı sonrası Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Osman Korutürk Karikatür Evi’ni de ziyaret etti.