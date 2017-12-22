Ezhel+Kamufle DJ Set

Mayıs ayında yayınlanan ve epey ilgi gören ‘Müptezhel’ albümü vesilesiyle, İstanbul’da muhtelif mekanlarda verdiği sayısız konserinin ardından Ezhel uzunca bir Anadolu turnesine çıktı. Konya, Hatay, Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu şehirlerde şarkılarını paylaşan rapçinin nerede olduğunu hayranları ve stalker’ları Instagram hesabında paylaştığı story’lerden de takip etmiştir herhalde. Rapçi bu her güne bir konser ve şehir düşen yoğun turnesinin arasında bir de DJ set sıkıştırıyor şimdi. Bu sefer, konserlerinde kendisine eşlik eden, Türkçe rap sahnesinin popüler bir diğer ismi Kamufle’yle beraber kabine geçecek. Çıkacak sonucu tahmin etmek güç değil; hip hop, rap, trap dünyasından bolca müzik duyacağımız garanti; asıl sürpriz, muhtemel beklenmedik türlerden gelebilecek şarkılarda gizli. Arkaoda’da 27 Aralık Çarşamba 22.00’de başlayacak etkinliğe giriş ücretsiz.