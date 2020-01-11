Evvel zamanın peşinde Hasanpaşa ile Acıbadem

Evvel Zaman İçinde Hasanpaşa ile Acıbadem sergisi, Acıbadem’in ve Hasanpaşa’nın hafızasını diri tutuyor, unutulmaya yüz tutmuş yapıları Kadıköylülerle buluşturuyor

Evvel Zaman İçinde Hasanpaşa - Acıbadem sergisi, Kadıköy Kent Konseyi’nin işbirliği ile 11 Ocak’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerle buluştu.

Sergiye girdiğimizde bizi Hasanpaşa’da bulunan eski binaların fotoğrafları karşılıyor. Hemen karşısında ise 1900’lü yıllardan kalma Acıbadem fotoğrafları yer alıyor. Eski ile yeninin karşılıklı buluştuğu bu sergide hem Acıbadem’de yaşayan insan hikayelerine tanık oluyor, hem de Hasanpaşa’da yıllardır bulunan binaları seyredalıyoruz.

Sergideki Acıbadem fotoğrafları Cemal Küçüksezer’in “Evvel Zaman İçinde Acıbadem” kitabında da yer alıyor. Sergiyi hazırlayan Cemal Küçüksezer, bu sergide Hasanpaşa bölgesinde ayakta kalmış binaların birkaç kısmına yer verdiklerini söylüyor. Eski binaların bundan çok daha fazla olduğunu söyleyen Küçüksezer, “Bütün sokakları karış karış arşınladık. Pek bilinmez Hasanpaşa. Bu binaların yerini tespit ettikten sonra fotoğrafçı arkadaşımız binaları fotoğrafladı. Oranın eskileri ile söyleşiler yaptık.” diyor.

Sergiye yeni Acıbadem görsellerini eklemeyi düşünmeyen Küçüksezer şöyle anlatıyor: “Yeni Acıbadem’e dargınım ben. 1960’tan beri dargınız. Ben orada doğup büyüdüm. Benim gözümün önünde bütün o güzellikler gitti. Ben kendim apartmanda oturuyorum. Eskiden ahşap evimizin olduğu yerde şimdi apartman var. Hiç hoşuma gitmiyor.”

“UNUTULMASIN DİYE"

Sergide binaları fotoğraflayan İsmail Şevket Baki, genelde yıkılmaya yüz tutmuş evleri çektiğini söylüyor. Sergiyi yapış nedenini Baki şöyle açıklıyor: “Bir Hasanpaşalı geldiğinde ‘bak bizim evimiz buradaymış’ diyebilsin, unutulmasın diye çektik. Bu arşivlendi kaldı artık. Fotoğraflar bundan daha fazla. Tahminen 3-4 binin üzerinde film var. Onları da Kent Konseyi’ne vereceğiz.”

Baki, bundan sonraki projelerinde Kadıköy’ün 1930’lu-40’lı yıllarından kalma görselleri ile bugünün fotoğraflarını birlikte sunacaklarını söylüyor. Daha sonra ise Kent Konseyi Fotoğrafçılık grubu olarak Kadıköy’de 50’li yıllardan bu yana ayakta kalan apartmanları fotoğraflayacaklarını belirtiyor.

Sergi 17 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.