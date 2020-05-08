Evde uzun metraj film çekiyorlar

Karantina sürecinde korona engeline rağmen kendi imkanlarıyla uzun metrajlı film çekmeye başlayan bir grup genç, çektikleri filmi online platformda sinemaseverlerin beğenisine sunacak

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada hayatın akışını değiştiren korona virüsü sebebiyle birçok kültür sanat faaliyeti online ortama taşındı. Zamanımızın büyük bir bölümünü evde geçirdiğimiz bu süreçte dizi ve film setlerinin bazıları durdurulurken, bazılarında ise yöntem değişikliğine gidiliyor. Karantina sürecini sanatsal üretime engel olarak görmeyen bir grup genç sinemacı ise “Bizi Ayıran Duvar” adındaki uzun metrajlı filmlerini izolasyonda bulundukları evlerinde çekmeye başladı. Karantina sebebiyle ekipman, teknik eleman ve mekân sıkıntılarının yanı sıra senarist ve yapımcılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması gibi sıkıntılar yaşadıklarını belirten film ekibi, filmi kendi ekipmanlarıyla, kendi imkanlarıyla çekiyor.

Çekimlerinin haziran ayında bitmesi planlanan yapımın, post aşamasından sonra online platformlarda izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Filmin yönetmenliğini Barış Çekiç üstlenirken, senaryo ve yapımcılığını Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Rıza Demirel yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Barış Çekiç ile beraber tiyatrocu- şair Ahmet Çakar ve oğlu Çağdaş Utku Çakar yer alıyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak zorlu şartlara rağmen çekimleri devam eden filmin yapımcısı Furkan Rıza Demirel ile konuştuk.

“ENGEL OLMADIĞINI FARK ETTİK”

Demirel filmin konusunu ve çıkış yollarını şöyle anlatıyor: “Aileleri yurtdışına gittiği için evde yalnız kalan üç kardeş; Ahmet, Barış ve Utku salgın hastalığın patlak vermesiyle beraber karantinaya girerler. Birbirlerini aslında hiç tanımadıklarını fark eden kardeşler birbirinden gittikçe uzaklaşacak, sırlarını açığa çıkaracak ve sokağa çıkma yasağıyla beraber işler iyice çığırından çıkacaktır. Her şeyden önce heyecanlıyız çünkü teknik olarak hepimiz öğrenciyiz. Bize sürekli kısa film çekilmeden uzun metrajlı film çekilmez, çok fazla kısa film çekmeniz lazım deniliyordu. Bizi bunun gibi cümlelerle eğitmeye çalıştılar. Fakat biz, film çekmemek için bir engel olmadığını fark edince böyle bir yola giriştik”

“SİNEMA SORUN ÇÖZME BECERİSİDİR”

Karantina sürecinde oldukları için çeşitli engellerle karşılaşan ve kendileri için ani gelişen bir durum olduğuna dikkat çeken Demirel “Biz de çoğu şeyi zamanla öğrendik. Gidişata baktığımızda seyirciyle buluşan ilk film biz olacağız. Önümüzde çok fazla engel çıkmasına rağmen yılmadık. Bununla beraber sinemanın, film yapmanın ne olduğunu da anlamış olduk. Bu sebepten filmciliğin, yönetmenliğin, yapımcılığın bir sorun çözme becerisi olduğunu gördük. Ben evde karantina altındayım ve filme uzaktan dahil oluyorum. Uzaktan yapımcı sistemiyle yeni bir yol çizdik ve inşallah hedeflediğimiz tarihte filmimizi tamamlamış olacağız. Online platformda seyirciyle buluşturmayı hedeflediğimiz filmin, genç sinemacılara ilham olmasını umuyoruz. Çağa ayak uydurma gayreti içerisindeyiz. Bir şeylerle uğraşmak hem moralimi daha yüksek tutuyor, hem de insanı çok daha iyi hissettiriyor” dedi.