Eşitsizliklere karşı durmanın aracı olarak Rap

Senelerdir rap müzik yapan Çağrı Sinci’nin yeni parçası “Bildiri” dinleyicileri ile buluştu. Sinci “Şarkılarım benim için çoğunlukla terapi vazifesi görüyor” diyor

Rap müzik gelişmeye ve daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 23 Nisan’da Çağrı Sinci’nin “Bildiri” parçası yayınlandı. Klipte bizleri Kadıköy sokakları karşılarken, klibin devamında “İstanbul Sözleşmesi Can Güvencemiz” pankartı eşlik ediyor. 20 senedir rap müzik yapan Sinci, müzik yolculuğuna Kadıköy’de devam ediyor.

Sinci, şarkılarını yayınlarken sözler dışında görsel ve sunuş biçimine de dikkat ettiğini söylüyor. “Bildiri” şarkısının da bunun güzel bir örneği olduğunu belirten Sinci “Klibi mart ayının son haftası 23 Nisan'da yayınlamak üzere çektik. Barış Manço ve 23 Nisan bizim için çok yakın tematik imgelerdi, klibin son sahnesinde de bu detayı görebilirsiniz. Hiç reklam ya da tanıtım yapmadan, şarkıyı yayınlamadan yarım saat evvel yayınlayacağımı duyurdum, aslında bu da parçanın kompozisyonuyla paralel bir konumlanma durumuydu.” Sinci, parçanın ilk dijital yayınını ana akım müzik platformları yerine alternatif bir platform olan BadCamp’te yaptığını ifade ediyor.

TERAPİ OLARAK MÜZİK

Şarkılarında toplumsal adaletsizliklere, eşitsizliklere dair de sözünü söyleyen Sinci “Şarkılarım benim için çoğunlukla terapi vazifesi görüyor. Bu sebeple muhatap bulamadığım şikayetlerimi satırlarıma işliyorum. Rap kariyerim dışında aynı zamanda bir öğretmenim, bu bana toplumun çekirdeğini sahada gözlemleme şansı sağlıyor ki bu toplumu dışarıdan incelemekten çok daha etkili oluyor. Yakından baktığınızda eşitsizliği daha net görüyorsunuz, bu da zaman zaman katlanılmaz hale geliyor. Bir şarkı yazıyor, rahatlıyor ve şimdi dinleyiciler düşünsün diyorum.” diye ifade ediyor. Her müzik dalı ve sanat disiplininin eşitsizliklere karşı durmanın bir aracı olabileceğini söyleyen Sinci, rap müziğin bunun için en etkili dallardan biri olduğunu söylüyor.

YELDEĞİRMENİ’NDEN PANKART

Sinci, rap müziğin gelişmesi ve daha çok dinleyiciye ulaşması konusunda ise şunları söyledi: “Hip hop kültürü kendimi özgür ve özgün hissedebildiğim bir hareket, rap müzik ise benim kendimi bu kültüre ait hissetmemi sağlayan bir dalı. Gelişimini, popülerleşip geniş kitlelere yayılması açısından olumlu, bunun dejenerasyona sebep olması sebebiyle de kısmen olumsuz buluyorum.”

Klipte İstanbul Sözleşmesi pankartının yer alması fikri ise bir Kadıköy keşfi sırasında ortaya çıkıyor. “Klibin yönetmeni Galvanize Gang ile dekor olarak Kadıköy'ü kullanmaya ve Kadıköy'e farklı bir açıdan bakmaya karar verdik” diyen Sinci pankartı Yeldeğirmeni’ndeki bir evin balkonunda gördüklerini dile getiriyor.

Şu an Kadıköy’de yaşayan Sinci, çok farklı yerlerde yaşadığını ve yaşadığı her yerin müziğine katkıda bulunduğunu söylüyor. Kadıköy’ün anlamını ise şöyle açıklıyor: “Kadıköy sahip olduğu özgürlük ortamıyla benim için çok önemli bir yere sahip ve Barış Manço'ya komşu olmak harika bir duygu.”