Erenköy şarkısı albümde

90’lar müziğinin önemli isimlerinden Mirkelam şarkıları albüm oldu. “Mirkelam Şarkıları” albümü sanatçının 10 hit şarkısından oluşuyor. Mirkelam’ın şarkıları yorumlayan isimler ise şöyle: Gülşen, Teoman, Göksel, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Mabel Matiz, Bedük, Feridun Düzağaç, Eser Yenenler ve Pinhani. Albümde müzisyen Feridun Düzağaç da Mirkelam’ın ‘Erenköy’ adlı şarkısını yorumluyor. Anılarla yüklü hüzünlü şarkının sözlerinde ‘’Önünden geçtim dün o evin/Erenköy'de hani/Büyütmeye çalıştığımız o çiçek solmuş…’’ deniliyor.