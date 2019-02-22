En süper kahramanımız: RIDVAN!

Gırgır dergisinin bir parçası olan “En Kahraman Rıdvan” karikatür sergisi Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açıldı

Çağla ÇELİK – İrem ÇUBUK

Tek süper gücü kararlılığı olan bir süper kahraman düşünün. Biraz çelimsiz, azıcık sakar ama bir o kadar sevimli olan “Rıdvan” 80’lerde hepimizin “kahramanı” olmayı başardı. Çarşaf, Laklak, Gırgır, Hürriyet, Milliyet gibi gazete ve dergilerde karikatürleri yayımlanan Bülent Arabacıoğlu imzalı En Kahraman Rıdvan karikatürleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergileniyor.16 Şubat Cumartesi günü Bülent Arabacıoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen sergi 10 Mart’a kadar “Rıdvan” severleri bekliyor.

OKUYUCULARIN SAHİPLENDİĞİ KAHRAMAN

Gırgır dergisinin bir parçası olan “En Kahraman Rıdvan” emek isteyen aşamalardan geçerek okuyucularla buluşurdu. Bu aşamaların önce “ana tema” bulunmasıyla başladığını söyleyen Bülent Arabacıoğlu, “Her hafta önce öykü için fikir bulup geliştiriyorduk. Her haftanın sonunda mutlaka gelecek haftaya heyecan yaratacak bir kare yapardık ve insanlarda merak, heyecan duygusu yaratmaya özen gösterirdik.” dedi. Zaman zaman okuyucuların çizerden daha çok sahiplendiği “Rıdvan” için gelen yorumlardan bahseden Arabacıoğlu, “Mektup veya telefon yoluyla okuyucular bize ulaşırdı. Hatta şurayı yanlış çizmişsin, bıyığı unutmuşsun diye kızanlar bile olurdu. Biz aile gibiydik.” diye konuştu.

“MİLİTAN OKUYUCU”

En Kahraman Rıdvan’ın politik olmaması için çaba sarf edilen maceralarının bu haliyle bile dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik durumuna yönelik içeriklerle yüklü olduğu görülüyor. 12 Eylül dönemi 4 hafta süreli Bülent Arabacıoğlu’nun deyimiyle “sudan bir sebeple” kapatılan Gırgır, hem çizerleri hem okuyucuları için kötü bir dönemden geçmişti. O süreçleri anlatan Arabacıoğlu, “Gırgır 80’li dönemlerin en çok tirajına sahip dergisiydi. Gazetelerin bile o kadar tirajı yoktu. Kapatıldığımız dönemde okuyucularımızdan destek aldık. Bu bizi ayakta tuttu. Okuyuculardan zarf içinde kâğıt para gelirdi. Derginin kapanmasına rağmen hala alıyormuş gibi arkamızda durdular. Biz bunlara ‘militan okuyucu’ deriz. Her zaman yanımızdaydılar.” dedi.

ORJİNAL RIDVAN

Yarısı kurşun kalemle, yarısı çillenmiş bir çizimle hikâyesi başlayan “En Kahraman Rıdvan”, arşivlerden orjinalleri çıkartılarak sergiye konuldu. İnsanların karikatür ve çizgi romana karşı gözlerini biraz açmalarını ve heyecan hissi uyandırmayı amaçlayan sergi, ilk günden büyük ilgi gördü. Gelenlerden bazılarının nostalji yaşadığı bazılarının orjinal çizimlerini görmenin heyecanı içinde olduğu sergide sanatın değeri tartışıldı. Arabacıoğlu, “Sanatı destekleyin. Biz sadece peynir ekmekle büyümüyoruz. Bu bir resim, müzik veya karikatür olabilir. Yeter ki sanatla ilgilenin.” dedi.

“En Kahraman Rıdvan” karikatür sergisi 10 Mart’a kadar Karikatür Evi’nde görülebilir.