En iyi besteler ödüllendirildi

Kadıköy Belediyesi’nce düzenlenen “Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2019”un kazananları ödüllendirildi. Fuayeye sandık kuruldu, ‘Seyirci Özel Ödülü’nü izleyiciler oy kullanarak belirledi

Kadıköy Belediyesi’nin Piyanolu Dörtlü (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için, müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın final konseri ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Finale kalan 4 eser Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştirilen Final Konseri’nde icra edildi. Virtüözler Özcan Ulucan(keman), Ulrich Mertin(viyola), Ozan Tunca(viyolonsel) ve Birsen Ulucan’ın(piyano) icra ettiği eserlerin besteleri oylama esnasında tarafsızlık ilkesi gereği kime ait olduğunun anlaşılmaması için rumuzlarla anons edildi. Eserlerin icrasının ardından, yarışmacı bestecilerin dereceleri, müzik insanları Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca ve Yalçın Tura tarafından oluşan jüri tarafından değerlendirildi. ‘Seyirci Özel Ödülü’ ise programa katılan izleyicilere dağıtılan oy pusulaları aracılığıyla belirlendi. Konserin ardından fuayeye sandık kuruldu.

AYNI İSME İKİ ÖDÜL

Kadıköy Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi Doğaç İşbilen oldu. Recep Gül’ün ikinci, Mustafa Kemal Saydam’ın ise üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülünün sahibi Yusuf İzeddin Mesçi oldu. “Seyirci Özel Ödülü”nün sahibi ise ikincilik ödülünün de sahibi olan Recep Gül oldu. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi 12 bin 500, ikincisi 9 bin, üçüncüsü ise 6 bin lira ile ödüllendirildi.

“GENÇLERİ TEŞVİK GÖREVİMİZ”

Gecede konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi olarak gençleri üretmeleri için teşvik etmeyi görev biliyoruz. Yarışmaya katılan bütün genç bestecileri tebrik ediyorum” dedi. Yarışmanın birincisi İşbilen’e ödülünü Aykurt Nuhoğlu takdim etti. Gecede seslendirilip ödül alan eserler, daha sonra CD olarak müzikseverlere sunulacak.