Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2021
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En güzel kış manzaraları Venüs’te

Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen “Kış Temalı Karma Resim Sergisi” sekizinci kez sanatseverlerle buluşuyor

En güzel kış manzaraları Venüs’te
GazeteKadıköy

Yılbaşı kutlaması havasında çeşitli sürprizler ile açılışı planlanan sergi 25 Aralık Cumartesi günü başlayacak ve 6 Ocak tarihinde sona erecek.

Farklı disiplinlerde çalışan 26 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek sergide eserleri yer alan sanatçılar; Ahmet Muhterem Oma, Ahmet Oğraş, Ahmet Öğreten, Arezou Behrang, Ayla Turan, Ayşegül Polat, Eda İbrişim, Emirhan Murat Ergun, Ercan Paya, Esen Altındiş, Fikret Tunalı, Filiz Ulukurt, İhya Odaman, Kenan Öztabak, Lale Bakhtyari, Mücella Balyemez, Natali Aydar, Neşe Alparslan, Rahim Yazdani, Remzi İren, Serdar Öztürk, Şenay Seymen, Şenim Erkan, Tanya Müsevitoğlu, Tülay Sayılgan, Z. Deniz Özmen.

Venüs Sanat Galerisi, Mustafa Kaya Sokak No 2 Göztepe’de.
Tel: 0216 565 35 72

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