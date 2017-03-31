En “BABA SAHNE” Kadıköy’de!

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, tamamen kendi yatırımı olan ve büyük emeklerle İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’yi, 10 yıl önce kaybettiğimiz ustası Savaş Dinçel’in 75. doğum gününde açıyor!

Çoruh, 1 Nisan Cumartesi akşamı açacağı tiyatrosuna “Baba Sahne” adını vermesini ise şu şekilde açıklıyor: “Kendimizi yetim hissetmemek için.”

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh, yaklaşık 2 yıl boyunca büyük emek harcayarak ve tamamen kendi yatırımıyla Kadıköy’de, İstanbul’a yeni bir tiyatro sahnesi kazandırdı. 2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in vefatının 10. yılında, 75. doğum gününde açılacak olan Baba Sahne, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunma hedefinde.

Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin açılışını 1 Nisan 2017, Cumartesi akşamı Dinçel’in oğlu Barış Dinçel, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan öğrencilerinin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirecek. Usta oyuncunun doğum günü sahnede, hep birlikte kutlanacak. Gecede aynı zamanda, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yazar ve En İyi Yönetmen kategorilerinde verilen Savaş Dinçel Ödülleri de sahiplerini bulacak.

BABA SAHNE

Tapuda “Tiyatro” olarak kayıtlı tek yer olma özelliği taşıyan mekan, binayı yapan müteahhit Mustafa Ekşioğlu tarafından tiyatro sahnesi olarak yapılmış ve tapuya bu şekilde kaydettirilmiş. İlk kez 1967 yılında Yıldırım Önal Kadıköy İl Tiyatrosu adıyla oyunların oynandığı mekânda, daha sonra Abdurrahman Palay, Nezih Tuncay, Ani İpekkaya-Çetin İpekkaya gibi birçok usta sahne aldı. İlerleyen dönemlerde sinema, atari salonu, oyun alanı olarak yeniden düzenlenen ve kullanılan mekanın mülkünü Şevket Çoruh, 27 Mart 2015 tarihinde, Dünya Tiyatro Günü’nde satın aldı. Mekânı, ilk röleve çizimlerine uygun olarak asıl yapım nedeni olan tiyatroya dönüştürmeyi hedefleyen ünlü oyuncu böylece İstanbul’a 232 koltuk kapasiteli bir salon kazandırdı. Baba Sahne, iki fuaye alanı, kafeteryası, teknik alt yapısı, havalandırması, (PA) ses sistemi, ışık sistemi ve ekipmanıyla tiyatro oyunlarının yanı sıra İstanbul’un kapalı konser alanları arasında da yerini alacak.

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