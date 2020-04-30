Emek’te askıda bilet başladı

Korona virüsü sebebiyle zor günler yaşayan sanat dünyası alternatif çözümlerle dayanışmayı büyütüyor. Bu dayanışma örneklerinden biri de Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun da katıldığı “Askıda Bilet” kampanyası...

Tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı bilim dünyası tüm gücüyle çalışırken bizler de üzerimize düşeni yapmaya yani evde kalmaya devam ediyoruz. Biz evde kalınca da sahneler ve salonlar tekrar insanlarla dolacakları günleri bekliyorlar…

Sanat dünyasının karşılaştığı sorunlar zor dönemden geçtiğimiz şu günlerde dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Bu dayanışmanın bir örneği, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun da katıldığı “Askıda Bilet” uygulaması. Bu uygulama ile önden biletinizi alarak hem sezon fiyatından daha indirimli bilete sahip olabilir, hem de ilerleyen zamanlarda oyun tarihleri belirlendiğinde seçim yapma önceliğini elde ederek, aldığınız fazla biletlerle maddi durumu yetersiz olan bir başkasının tiyatroya gitmesine vesile olabilirsiniz.

“UYGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Yurt dışında birçok tiyatro sahnesinde görebileceğimiz “Askıda Bilet” uygulamasını değerlendiren Kadıköy Emek Tiyatrosu “Bu uygulama aslında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Sevi Yılmaz’ın yaptığı bir destek olarak başladı. Yaklaşık 15 kişi bilet alıp sezonda seyredebilmeleri için öğrenci arkadaşlarımıza askıya bilet astılar. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan teşekkür ettik ve muazzam bir ilgiyle iki gün içerisinde seyircimizin kendi başlattığı bir uygulama oldu. Bir nevi bizim de ekip olarak harekete geçmemize vesile olmuş oldu. Daha sonra sitemizi tasarlayan arkadaşlarla konuşup, yurt dışındaki birçok tiyatronun pandemiden önce de uyguladığı bu sistemi inceledik ve ‘önden bilet alımı’ linkini hayatımıza sokmuş olduk. Bu uygulamayı sahnemiz ayakta kalırsa devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kadıköy Emek Tiyatrosu seyirciye çağrıda bulunarak “Askıya bilet asmak isteyen seyircilerimiz bize sosyal medya hesaplarımız, 0542 213 60 50’li numaradan ve emeksahnesi@gmail.com adresinden ulaşabilirler.” dedi.