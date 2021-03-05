Emek Tiyatrosu “Bellek” tazeliyor

Kadıköy Emek Tiyatrosu, geçen yıl 8 Mart’ta başlattığı “Kadınlar Şenlikte” günlerini bu yıl dijital ortama taşıyor. 8-14 Mart haftasını kapsayacak festivalin teması “Bellek”

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sahnelerden uzak kaldığımız bu dönemde Kadıköy Emek Tiyatrosu, dijital ortamı kullanarak online bir festival düzenliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncularla, 5 yazar tarafından ortaya çıkarılan kısa oyunlar projesi, GTR Müzik işbirliğiyle online olarak evimize geliyor.

Kadıköy Emek Tiyatrosu, oyunlarla ilgili “Bu 5 farklı kısa oyun gibi görünen ama aralarında tematik bir bağ bulunan oyun, değişimlerin insan belleğindeki etkisi üzerinden, tüm kadınların hikayelerinin ortak olduğu inancıyla ‘başkasının belleğini kendi bedeninde var etme’ hikayesini distopik bir bağlamda irdeliyor.” diyor.

“FARKLI YÜZLER, TEK BİR BELLEK”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak festivalle ilgili ise şu açıklama yapılıyor: “Bilinen tarihin sonu geldi. 21. yüzyılın içinde olduğumuz bu zamanlarda, bir önceki yüzyılın kendini paramparça edişine yakından tanıklık ettiğimiz günler yaşıyoruz. Pandemi bize hem büyük bir yıkım hem de yepyeni bir inşa fikriyle geldi. Artık başka bir dünya başlıyor. Yaşadığımız tarihten çıkardığımız tüm dersleri çağdaş ve dolayısıyla politik olarak yeniden yorumladığımızda ve onları gerçekten hatırladığımızda elimizdeki bu güçlü anılarla başka bir dünya kurabiliriz.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihi mücadelesi; unutulan, hatırlanmak istemeyen veya yanlış hatırlanan tüm geçmişiyle birlikte bir tür bellek yitimini de beraberinde getiriyor. Hafızamız bizi yanıltıyor, iyi veya kötü tarihle birlikte getirdiğimiz her oluş bizi yeni bir inşaya götürmesi gerekirken unuttuklarımız arasında boğuluyor ve sürekli tekerrür ediyoruz.

İşte bu nedenle temamızı “bellek” olarak belirliyoruz. Kendi hikayelerimizi yeniden inşa etmek, unutulmuş olanları hatırlamak ve yeni kavramları birlikte oluşturabilmek için.”

SÖYLEŞİLER, KONSERLER…

8-14 Mart haftası etkinlikleri kapsamında, yine tiyatro için bir ilk daha gerçekleşiyor. Alanında yetkin profesör ve sanatçılarla podcast’lerle festival mecralarını genişletiyor. Bunların yanında Zoom platformu üzerinden söyleşilere, son gün gerçekleşecek dijital bir konsere ve Clubhouse buluşmasına da ev sahipliği yapacak olan festivalde bir de performanslar serisi bulunuyor. “Bellek” teması üzerinden “Beden hatırlar” fikriyle ortaya çıkarılan bu performanslar ara ara dijital tüm mecralarda seyircinin karşısına çıkacak.

FESTİVAL PROGRAMI

8 Mart Pazartesi

20:30 – 23:30

Açılış

5 Kısa Oyun

“Uzakların Aynası”

“Onlar Burada”

“Kafamda Çıtırtılar”

“Eys”

“Eller, Ayaklar ve Kalpler”

Mecra: Youtube (Kayıt)





9 Mart Salı

20:30

Canlı Söyleşi

Füsun Erbulak

Mecra: Zoom

20:30

Kısa Oyun (1.Hikaye): “Uzakların Aynası”

Mecra: Youtube (Kayıt)





10 Mart Çarşamba

20.30

Söyleşi

Ayşenil Şamlıoğlu

Mecra: Youtube

20:30

Kısa Oyun (2.Hikaye): “Onlar Burada”

Mecra: Youtube (Kayıt)

Podcast

Nezaket Erden

Dirmit Oyunu Üzerinden Kadınlığın Sınırlarını Genişletmek

Mecra: Spotify

11 Mart Perşembe

20:30

Kısa Oyun (3.Hikaye): “Kafamda Çıtırtılar”

Mecra: Youtube (Kayıt)

Söyleşi

20:30

Gül Göker

“Bir Politik Tiyatro Serüveni”

Mecra: Youtube

12 Mart Cuma

20:30

Kısa Oyun (4.Hikaye): “EYS”

Mecra: Youtube (Kayıt)

Söyleşi

Füsun Erbulak

“50’lerden 2000’lere Tiyatro Anıları (1.Bölüm)

Mecra: Youtube





13 Mart Cumartesi

20:30

Canlı Konser

NİLİPEK.

Mecra: Zoom

20:30

Kısa Oyun (5.Hikaye): “Eller, Ayaklar ve Kalpler”

Mecra: Youtube (Kayıt)

Podcast

Fakiye Özsoysal & Elif Candan

“Tiyatro Oyunlarımıza Feminist Eleştirel Yaklaşımlar”

Mecra: Spotify

14 Mart Pazar

20:30 – 23:30

Kapanış

5 Kısa Oyun

“Uzakların Aynası”

“Onlar Burada”

“Kafamda Çıtırlar”

“Eys”

“Eller, Ayaklar ve Kalpler”

Söyleşi

Berfin Zenderlioğlu

“Türkiye Tiyatrosunda Kadın Olarak Kimlik ve Dil Üzerinden Yönetmenlik”

00:00

After Party

Mecra: Clubhouse



































