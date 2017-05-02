Emeğin karikatürleri Kadıköy'de

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Karikatürlerle 1 Mayıs” sergisinde yerli ve yabancı 35 karikatüristin emeği ve işçiyi anlattığı karikatürleri Kadıköylülerle buluştu

Karikatür Evi, çizgilerle 1 Mayıs’ın anlatıldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Karikatürlerle 1 Mayıs” sergisi 28 Nisan Cuma günü açıldı. Açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katıldığı sergi, 28 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek. Sergide, Türkiye’den ve dünyanın 13 ülkesinden karikatüristlerin çizdikleri 1 Mayıs karikatürleri yer alıyor.

Sergiye eser verenler sanatçılar ise şöyle; Akdağ Saydut (Türkiye), Alessandro Gatto (İtalya), Alexander Dubovsky (Ukrayna), Alexandr Zhytnikov (Ukrayna), Angelo Campaner (İtalya), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Ba Bilig (Çin), Borislav Stankovic Stabor (Sırbistan), Darko Drlejevic (Karadağ), Doru Axinte (Romanya), Ferruh Doğan (Türkiye), Grzegorz Szumowski (Polonya), İbrahim Tuncay (Türkiye), İsmet Lokman (Türkiye), Jordan Pop-Iliev (Makedonya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Mojmir Mihatov (Hırvatistan), Necati Abacı (Türkiye), Nuri Bilgin (Türkiye), Pavel Constantin (Romanya), Ramiro Zapata ( Kolombiya), Sergei Tunin (Rusya), Sergey Sichenko (Rusya), Sergii Riabokon (Ukrayna), Sergii Riabokon (Ukrayna), Silvano Melo (Brezilya), Şevket Yalaz (Türkiye), Tan Oral (Türkiye), Tonguç Yaşar (Türkiye), Toso Borkoviç (Sırbistan), Trayko Popov (Bulgaristan), Vladimir Semerenko (Rusya), Yalçın Çetin (Türkiye), Yiğit Özgür (Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye)

“EMEK VE HAK YERİNİ BULACAK”

Gazete Kadıköy olarak serginin afişinde yer alan karikatürün sahibi Yalçın Çetin’in torunu Erce Çetin Özcan ile konuştuk. Dedesinin karikatürünün afiş için kullanılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Özcan, “Dedem için Yalçın Çetin için düşüncem, 35 yıl önce çizmiş olduğu karikatür halen gerçekliğini korumakta. 1 Mayıs da hepimizin hakkımızı aradığımız bir gün. Günümüzde de karikatüre, belli sebeplerden ötürü eskisi kadar değer verilmediği için Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir sergi yapması heyecan verici. İnsanoğlu olarak görmedikçe unutuyoruz. Karikatürler de bize bunları hatırlatıyor. Kadıköy Belediyesi, benzeri belediyeler ve bu işin peşini bırakmayan insanlar olduğu sürece emek ve hak her zaman yerini bulacak.” şeklinde konuştu.

“ÇİZGİLERİNE YANSIYOR”

Karikatür Evi’nde bir süredir eğitim aldığını belirten Nevruzhan Orhon ise, “Karikatür izlemek çok hoşuma gidiyor. Bugün de bu sergiye 1 Mayıs ile ilgili değişik hangi fikirlerin çizildiğini görmek için geldim. Çünkü herkesin farklı bir görüşü var. Bu görüşler de doğal olarak çizgilerine yansıyor. 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü karikatüristlerin çizgilerinden görmek çok çok güzel.” dedi.

“ÖZEL ANLAM TAŞIYOR”

Kadıköylü sanatçı Süreyya Uygun da serginin kendisinin için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, “Sergide yer alan birçok sanatçıyı tanıyorum. Bir kısmı okulumuzdan mezun arkadaşlar, bir kısmı vefat etti bir kısmı da halen hayatta. 1 Mayıs da işçinin bayramı olduğundan ötürü karikatürler de kendilerini birtakım sembollerle ifade ediyor. Hepsi de özel bir anlam taşıyor. Kadıköy Belediyesi’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” diye konuştu.