Ekoloji Almanağı çıktı

Yeni İnsan Yayınevi yeni yılı “Ekoloji Almanağı” ile karşılıyor

Çevre, ekoloji ya da “yaşam savunusu” olarak adlandırılan bu hareketlerin söz ve eylem kapasiteleri, uzun zamandan beri siyasetin gündemini işgal ediyor. 90’lı yıllarda bir iki yayınevi, dergi ve bir iki dernekle sınırlıyken, 2005’ten sonra birçok yerel platform kurulması, ekolojik temalı sitelerin, sosyal medya hesaplarının açılması, yayınevlerinin dizi başlıklarına “ekoloji”yi eklemeleri, belli başlı haber sitelerinin ana sayfalarına “ekoloji” butonu eklemeleri şaşırtmıyor. Artık “ekoloji” gündelik yaşamımızın ana gündem maddelerinden biri…

Ekolojiyi anlamak bu kadar kıymetliyken Yeni İnsan Yayınevi, yılın son günlerinde bir “Ekoloji Almanağı” çıkardı.

Cemil Aksu ve Ramazan Korkut tarafından yaklaşık iki yılda hazırlanan Almanak, 2005-2016 arasını kapsıyor. İklim krizi, madencilik, enerji politikaları, GDO, hayvan hakları, afetler, kentsel dönüşüm... Bütün bu başlıklar altında 5N1K ekoloji günlüğü, 12 yılın ekoloji hareket(ler)ine bütünlüklü bir bakış atmak, hafızayı canlı tutmak, ağları sürdürmek isteyenler için faydalı olacak.

Ekoloji Almanak’ının tanıtım toplantısı ise 23 Aralık Cumartesi 18.00’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak.