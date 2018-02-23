Eğlenceli Bir Semt Komedisi: “Ev Kira Semt Bizim”

“Devrimden Sonra” ve “Yolculuk” filmleriyle tanıdığımız Bağımsız Sinema Merkezi eğlenceli bir semt komedisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Çok sayıda usta oyuncu ile günümüzün öne çıkan genç isimlerini buluşturan filmin kadrosunda 44 oyuncu yer alıyor. Çekimleri İstanbul Kadıköy'de tamamlanan filmde kalabalık oyuncu kadrosunun yanı sıra 300’e yakın figüran bulunuyor.

BSM'nin geçmişteki filmlerinde de olduğu gibi ekip ve oyuncular filmde tamamen gönüllü olarak yer alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle: Aynı semtte büyümüş bir grup arkadaş zenginlerin semtlerine olan ilgileri sonucu artan kiralardan dolayı doğup büyüdükleri yerde yaşamakta zorlanır hale gelmiştir. Tüm komşularının birer birer semti terk etmek zorunda kalmasının ardından mahallenin en sevilenlerinden Latif'in de ev sahibi tarafından evden atılması bardağı taşıran son damla olur. Semtlerini yeniden emekçilerin, kendi halinde insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmeye karar veren mahalle sakinleri, mahalleleriyle birlikte geçmişlerinin de yıkılmasını durdurmak için kolları sıvar. Başta kolay gibi görünen plan onları hiç ummadıkları komik bir maceraya sürükler.

Filmin oyuncuları arasında Ahmet Bilgin, Billur Bolu, Cansu Fırıncı, Dilara Tor, Ender Yiğit, Erhan Alpay, Metin Coşkun, Meriç Özkaya, Nevzat Süs, Orhan Aydın, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Semir Arslanyürek gibi isimler yer alıyor.