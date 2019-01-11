Efsane hoca Nermin Abadan Unat, Tarihçi’de



98 yaşında olan ve aydınlanma mücadelesini sürdüren “hocaların hocası” Nermin Abadan Unat “Kırım’dan Gelen Bir Aydının Yaşam Mücadelesi” konulu söyleşisiyle Tarihçi Kitabevi’nde yurttaşlarla biraraya gelecek.

İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan ve siyaset, sosyoloji, hukuk, göç gibi birçok alanda eserler veren, çeviriler yapan, eşsiz katkılar sunan ve sunmaya devam eden Nermin Abadan Unat, aldığı “Mülkiye Büyük Ödülü”nü şiddet gören kadınlara ve erken yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarına adamıştı.

“Sosyolojiye Giriş”, “Kum Saatini İzlerken”, “Bitmeyen Göç/Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa” başta olmak üzere birçok esere imza atan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayacak.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın 12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde gerçekleştireceği bu söyleşi kaçmaz…