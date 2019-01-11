Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ocak 2019
Yazı Dizisi
Necati Cumalı: Kendini Yiyen
Necati Cumalı: Kendini Yiyen
Alternatif Sesler
“Müzik sonsuzdur, hayalgücü gibi...”
“Müzik sonsuzdur, hayalgücü gibi...”
Yazı Dizisi
SOKAK SOKAK KADIKÖY-12 (SON)
SOKAK SOKAK KADIKÖY-12 (SON)
Yaşam
Moda: “Kaçış mekânı”
Moda: “Kaçış mekânı”

Efsane hoca Nermin Abadan Unat, Tarihçi’de

Efsane hoca Nermin Abadan Unat, Tarihçi’de
GazeteKadıköy


98 yaşında olan ve aydınlanma mücadelesini sürdüren “hocaların hocası” Nermin Abadan Unat “Kırım’dan Gelen Bir Aydının Yaşam Mücadelesi” konulu söyleşisiyle Tarihçi Kitabevi’nde yurttaşlarla biraraya gelecek.
İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan ve siyaset, sosyoloji, hukuk, göç gibi birçok alanda eserler veren, çeviriler yapan, eşsiz katkılar sunan ve sunmaya devam eden Nermin Abadan Unat, aldığı “Mülkiye Büyük Ödülü”nü şiddet gören kadınlara ve erken yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarına adamıştı.
“Sosyolojiye Giriş”, “Kum Saatini İzlerken”, “Bitmeyen Göç/Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa” başta olmak üzere birçok esere imza atan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayacak.
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın 12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde gerçekleştireceği bu söyleşi kaçmaz…

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.