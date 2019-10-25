Edip Akbayram Bostancı’ya geliyor

Edip Akbayram, sevilen şarkılarını 2 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde seslendiriyor

1968 yılında İstanbul’a gelip profesyonel müzik çalışmalarına başlayan sanatçı, 1972 yılında Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan “Kükredi Çimenler” adlı 45’liğiyle Günaydın Gazetesi’nin yeniden düzenlediği “Altın Mikrofon Ödülü”nü kazandı. “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974’te Dostlar Orkestrası’nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra Kara Kuzu, Deniz Üstü Köpürür ve Garip adlı 45’liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT’de çalınması yasaklandı. 90’ların ortasından itibaren, özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yaptı ve kendi çizgisinde sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterdi.

Edip Akbayram, şarkılarında Fikret Kızılok ve Cem Karaca’nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldı; renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram üslubu olarak geliştirdi. Sonuçta ortaya, yapmayı arzuladığı toplumcu müzik çıktı.