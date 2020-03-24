Haftalık Bağımsız Gazete 24 Mart 2020
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Edebiyat Hayatından Hatırlamalar

“Edebiyat Hayatımızdan Hatırlamalar” yazı dizimizi korona günlerinde yeniden düzenleyip toplu olarak yayımlıyoruz

Edebiyat Hayatından Hatırlamalar
GazeteKadıköy

Gazete Kadıköy olarak geçtiğimiz yıl okuyuculara yazarlarımızın, şairlerimizin eserlerinden küçük alıntılarla oluşacak bir “köşe” açmıştık. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile başlayan yazı dizimizde Nurullah Ataç'tan Nazım Hikmet'e, Yahya Kemal Beyatlı'dan, Sevgi Soysal'a, Ülkü Tamer'den Ursula K. Le Guin'e yazın hayatından pek çok usta ismin  yazılarına, mektuplarına, şiirlerine, öykülerine yada romanlarından kısa bölümlere yer verdik.

63 yazarımızın eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” yazı dizimizi  yeniden düzenleyerek toplu olarak yayımlıyoruz.

Web sitemizdeki Edebiyat Hayatından Hatırlamalar sayfasından şimdiye kadar eserlerine yer verdiğimiz tüm yazarlarımızın  yazılarını okuyabilirsiniz

http://www.gazetekadikoy.com.tr/edebiyat-hayatindan-hatirlamalar

Etiketler; #edebiyat
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