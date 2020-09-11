Edebiyat Festivali hem sokakta hem ekranda

İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 14-18 Eylül’de hem sokakta hem ekranda başlıyor

İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali #İTEFsokakta ile 2020 programına devam ediyor.

İTEF2020 haziran ayında gerçekleştirdiği dijital etkinliklerin devamı olarak 14-18 Eylül’de Günebakan Edebiyat-Sokakta temasıyla İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde okurlarla buluşacak.

Kontrollü sosyalleşme kapsamında 5 gün sürecek etkinlikler serisinde; Ayfer Tunç, Ertuğ Uçar, İrem Uzunhasanoğlu ve Ezgi Özbek Şenel gibi yazarların yanı sıra çevirmen ve yayıncılar da edebiyatseverlerle buluşacak. İTEF2020 programı fiziksel buluşmaları, dijital ve sosyal medya üzerinden yapılacak canlı yayınlarla da takip edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kitapla İstanbul’u buluşturduğu İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde gerçekleşecek tüm etkinliklere sosyal mesafe kuralları nedeniyle LCV ile katılım sağlanabilecek.

Etkinliklere lcv@itef.com.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

İTEF2020 SOKAKTA NELER VAR?

İTEF Sokakta 14 Eylül Pazartesi saat 17.00’de yazar Ayfer Tunç’la başlıyor.

“Bir Kaybediş Hikâyesi: Osman” başlıklı söyleşide yazar yeni romanı Osman'ı kitabın editörü Mustafa Çevikdoğan ile konuşacak. Osman seçkin, şehirli bir adamın elindeki her şeyi nasıl kaybettiğini anlatırken, okurları da yaşananları farklı bakış açılarından dinlemenin olası sonuçları üzerine düşünmeye davet ediyor.

15 Eylül Salı saat 19.30'da yazar Ertuğ Uçar ve editör Cem Alpan, “Ayrılığın Haritası” başlıklı söyleşide, yazarın yeni romanı Ayrılığın Haritası'nı tartışıyor. İkili bu söyleşide günümüz ilişki dinamiklerinden yolculuk edebiyatına kadar birçok farklı konuya değinecek.

16 Eylül Çarşamba saat 19.30'da yazar, çevirmen ve edebiyat eleştirmeni İrem Uzunhasanoğlu, Rezzan Akçatepe ile yazarın yeni romanı “Evvel Bahar”ı konuşacak. Türkiye'nin Evvel Baharı başlıklı söyleşide okurları 90'lı yıllara götüren roman üzerinden dönemin toplumsal baskıları, aile yapısı ve Türkiye'de kadın olmak gibi konular tartışılacak.

17 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30’da “İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın” adlı etkinlikte ilk romanı Kartela ile okurlarla buluşan yazar Ezgi Özbek Şenel, Rumenceden Türkçeye çevirdiği Kelimesiz Ela adlı kitabın çevirmeni İoana Tezçakın Tiron ve bu yıl yayın hayatına başlayan İlksatır Yayınevi’nin kurucusu Bahar Şen Kazancı biraraya gelecek ve tecrübelerini Kalem Ajans'ın kurucusu, edebiyat ajanı Nermin Mollaoğlu ile paylaşacaklar.

18 Eylül Cuma akşamı saat 18.00’de Türkiyeli yayıncılar, yayın çizgilerini ve gelecek planlarını İTEF'e özel hazırladıkları videolarda anlatacak.

İTEF’in internet sitesindeki (www.itef.com.tr) bağlantıdan Zoom için kayıt yaptıran ilk 100 izleyicinin yazarlara etkinlik öncesinde ve canlı yayın esnasında soru sorma şansı elde edeceğini de not düşelim.

www.itef.com.tr