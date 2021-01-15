Haftalık Bağımsız Gazete 16 Ocak 2021
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“Ebedi Barış” online gösterimle perde açıyor

Yönetmenliğini Deniz Atam’ın üstlendiği, Furkan Kalabalık, Kaan Sevi, İsmet Ege Tonbul, Serdal Genç ve Deniz Atam rol aldığı "Edebi Barış" oyunu online prömiyer yapacak

“Ebedi Barış” online gösterimle perde açıyor
GazeteKadıköy

İspanyol oyun yazarı Juan Mayorga’nın Immanuel Kant’ın 1975 yılında kaleme aldığı Ebedi Barış metninden yola çıkarak aynı isimle kaleme aldığı "Edebi Barış" oyunu pandemi nedeniyle online gösterimle perde açacak.

Yönetmenliğini Deniz Atam’ın üstlendiği oyunda Furkan Kalabalık, Kaan Sevi, İsmet Ege Tonbul, Serdal Genç ve Deniz Atam rol alıyor.

Covid-19 dolayısıyla 2020 yılının Mart ve Kasım aylarında prömiyer yapmak üzereyken alınan önlemler kapsamında tiyatroların kapanmasıyla oyunlarını iptal etmek zorunda kalan ekip, online gösterimlerle seyirciyle buluşacak.

Ebedi Barış oyunu 15 Ocak Cuma günü online prömiyer yapacak.

Kara komedi olan oyunun biletlerini www.tiyatronet.com sitesinden alabilir ve bir yıl boyunca izleyebilirsiniz.

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