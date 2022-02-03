Filiz Turan Tüzün’ün ilk kişisel sergisi “Düşerken” Fular’t Sanat Galeri’de açıldı

Bazen acı bazen de tatlı yanlarıyla soluduğumuz hayatta en büyük kaybı yaşayanlardan Filiz Turan Tüzün içine düştüğü karanlıktan çıkmak, çizgilerle yol almak için renklerin peşine takıldı ve iyileşmenin yöntemini ‘mandala’da buldu.

Asya geleneklerinde kendi özünü keşfetmeye yönelik bir ritüel olan mandala, 40 bin yıllık geçmişi olan bir meditasyon biçimi. Konsantrasyon ve sabrın elinden tutarak kendinle hemhal olmayı, kusurları görmeden bütünü sevmeyi öğreten bu yöntem Budizm’de de insanı aydınlanmaya ulaştırarak acılarından arındırır.

Acı dolu bir sürecin içinden geçerken meditasyon biçimi olarak mandalayı seçen ve bu yöntemle iyileşen Filiz Turan Tüzün de kendi özünden çıkan, renklerle karanlıkları aydınlattığı yolculuğun sürecini yansıttığı eserlerinin yer alacağı “Düşerken” adlı ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Rengârenk bir genç adam, sevgi dolu bir yürek olan oğlu Atilla Kerem Tongal anısına düzenlenen sergi 9 Şubat’a kadar Fular’t Sanat Galeri’de…