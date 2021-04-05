Düş Kent Seçkisi çıktı

Kadıköy’ün en eski edebiyat fanzinlerinden Düş Kent için hazırlanan özel seçki yayında!

Başta öykü ve şiir olmak üzere denemeve düzyazıların yer aldığı Düş Kent fanzini, 1998 yılından bu yana Kadıköy’de okurla buluşuyor.

Düş Kent’i çıkaran edebiyatçılar, o günden bu güne iki haftada bir Kadıköy’de buluşup yazın üzerine paylaşımlarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle bu kesintiye uğramış olsa da online olarak toplantılar sürüyor.

Kadıköylü edebiyatçılar 23 yıllık bu fanzini ölümsüzleştirmek için bir seçki hazırladı. Düş Kent Seçkisi’nde 18 yazarın daha önceki sayılarda yayımlanmış öykü, şiir ve düzyazıları yer alıyor. Seçkinin bir özelliği de yaşamını yitirmiş iki şairin; Emine Erbaş ve Esin Üçüncüoğlu’nun yaptlarının kitapta yer alması… Tunç Yayıncılık tarafından basılan 176 sayfalalık Düş Kent Seçkisi kitapçılarda.