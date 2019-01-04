“Durum acil” doğayla barışın

Heykel sanatçısı ve akademisyen Alaattin Kirazcı “Acil Durumda” adlı sergisinde insanlara doğayla aralarındaki bağı yeniden hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor

Atalık tohumlarla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde şehir bahçesi kuran ve burada yetiştirdiği sebzelerden elde ettiği evladiyelik tohumları dağıtan heykel sanatçısı Alaattin Kirazcı, kişisel sergisini Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde açtı. 3 Ocak Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen “Acil Durumda” adlı sergiye Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

ONLARCA TOHUM SERGİLENİYOR

Alaattin Kirazcı heykel sanatçısı olmasının yanı sıra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademisyenlik görevini de yürütüyor. Yaklaşık 10 yıldır sanat ve ekolojiyi yan yana getirmeye çabalayan Kirazcı, aynı zamanda okul bahçesinde arıcılık da yapıyor. Onlarca tavuğu bulunan Kirazcı, kendi imkanlarıyla yarattığı bahçede öğrencileriyle de farkındalık atölyeleri gerçekleştiriyor. Kirazcı’nın çalışmaların temelini ise atalık tohumlarla yetiştirdiği sebzelerden elde ettiği tohumları Türkiye’nin farklı noktalarına ulaştırmak oluşturuyor. Öyle ki bu noktalardan bazıları köylüler ve çiftçiler. Kirazcı’nın 10 yıldır elde ettiği tohumlardan bazı örnekler ise sergide yer alıyor. Bu tohumların içinde mısır, patlıcan, pembe domates, acur ve diğerleri var.

NELERİ KAYBEDİYORUZ?

Sergi hakkında konuştuğumuz sanatçı, “Acil Durumda” adlı sergisinde ekolojik kaygılarla, kaybetmekte olduğumuz şeylerin önemine vurgu yapmak istediğini söyledi. “Ekolojik sanat yoluyla yok oluş çağında insanoğluna ‘bu durumda neler yapabiliriz’ sorusunu sormak istiyorum” diyen Kirazcı, çalışmaları hakkında şöyle konuştu: “Şehirli insana, şehrin göbeğinde, doğayla arasındaki bağı yeniden hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyorum.” şeklinde konuştu.

“TEK DÜNYAMIZ VAR”

“Antroposen, yani ‘insanın kendi yok oluşunu yarattığı’ yeni bir çağdayız artık ve insanın yaşam biçimi, doğaya davranışı hiç umut verici görünmüyor.” diyen Kirazcı, “Tek dünyamız var ve insan adeta ona karşı savaş halinde. Dünyamız bir çevresel felaketin eşiğinde. Örneğin şehirlerde yeşil alanlar giderek azalıyor, temiz su kaynakları, endemik bitki türleri ve pek çok hayvan türü yok oluyor. Biyolojik çeşitlilik azalırken, bu çeşitliliğin yok olmasına neden olan karbondioksit ve azot salınımı canlıların, hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Doğa, insanoğlunun yol açtığı bozulmayı zamanla düzelterek yaşamına devam eder ve bunu insanın tüketim hızına rağmen yapar. Bir insanın doğaya müdahalesi sonucu, düzeni bozulan doğanın yaptığı ilk şey tereddütsüz o yanlışı düzeltmektir. Doğa bu hatadan kimin sorumlu olduğunu aramaz. Doğa en iyi koşulu tekrar sağlamak için çalışırken, bunu o kadar normal bir şekilde yapar ki, bize sadece kendi hatamızı düzeltirken, hayretle ve yaptıklarımızın pişmanlığıyla izlemek kalır. Fakat günümüzde, doğaya müdahale ve endüstrileşme o kadar yoğun ve hızlı ki doğanın kendini yenileme ve iyileştirme süresi yetmiyor.” diye konuştu.

“KADIKÖY FARKLI”

“Kadıköy Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı çalışmaları takip ediyorum. Farklı çalışmalar yapılıyor ve gerçekten çok beğeniyorum” diyen Kirazcı, “Yerel yönetimlerin görevlerinden biri de yereldeki ekolojik çalışmaları desteklemek olmak zorunda. Kadıköy’de çok sayıda perma kültür bahçesi var geçtiğimiz aylarda Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi açıldı ve samandan yapılan bir bina. Çok güzel bence, çocukların doğayla temas etmesi çok önemli.” dedi.

Sergi 26 Ocak’a kadar görülebilecek. Sergi süresince, yönetmenliğini Yüce Sayılgan’ın yaptığı “Şehrin Ortasında” adlı belgesel de gösterilecek.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Adres: Acıbadem Mahallesi, Nazif Bey Sokak, No: 34718