Dünyanın karikatürü CKM’de

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37.sini düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki kazananları ve sergilenmeye değer bulunan karikatürleri 15 Aralık - 7 Ocak günleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın dört bir yanından, gündem konularının mizahi bir şekilde sanatla harmanlandığı, otoritelerce karikatür dünyasının en önemli yarışması olarak benimsenen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl tam 83 ülkeden 930 sanatçı ile yaklaşık 4 bin 500 başvuru oldu. Küba’dan Reynerio Tamayo’nun karikatürü ise birincilik ödülüne layık görüldü.