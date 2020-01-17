Dünyada bir ilk “Radyatro”

İster gözlerinizi kapatıp dinleyin,ister açık. İlk Radyatro Kadıköy'de

Tiyatro Ak’la Kara dünyada bir ilk olan oyun “Radyatro” ile seyirciye keyif dolu anlar yaşatıyor. Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuyor.

Radyatro, 5 oyuncu 40 karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor.

Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun tarafından sergilenen oyunu, 18 Ocak Cumartesi 20.30’da ve 19 Ocak Pazar 17.00’de izleyebilirsiniz.

Telefon:0216 541 43 59