Dünya Kitap Ödülü İleri'nin

Dünya Kitap tarafından bu yıl 28. kez verilecek olan ‘Yılın En İyileri Ödülleri’ni kazananlar arasında Kadıköylü isimler de var

Dünya Kitap tarafından bu yıl 28. kez verilecek ‘Yılın En İyileri Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Seçici kurullar kitap dünyasında beş kategoride 10 ödül belirledi. Ödüller, önümüzdeki aylarda yapılacak törenle kazananlara takdim edilecek.

Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Yekta Kopan’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Telif, Çeviri Kitapları ve Yayınevi Seçici Kurulu, oy birliği ile Selim İleri’nin “Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun” (Everest Yayınları) kitabına Yılın Telif Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Çocukluğunun bir bölümü Kadıköy’de geçmiş olan İleri’ye bu ödülün verilme gerekçesi ise, “Kendine has anlatımıyla türler arası ve metinler arası ilişkiler kurarak roman sanatına getirdiği açılımla edebiyatımızın büyük bir değerini, Tanpınar’ı bir roman kahramanı olarak hassasiyetle ele alıp, derinlemesine inceleyerek en bilinmedik yönlerini değerlendirişindeki ustalık” olarak açıklandı.

POLİSİYE ÖDÜLÜ KADIKÖYLÜ ÖZ'ÜN

Yılın Polisiye Kitap Ödülü, Adnan Özer, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Sevin Okyay’dan oluşan seçici kurulun oybirliği ile Kadıköylü yazar Yaprak Öz’ün “Villa Şakayık/Bir Yıldız Alatan Macerası” (Oğlak Yayınları) kitabına verildi. Kitap, “Seksenli yıllarda geçen bir olayı temel alarak yarattığı ilgi çekici gizemli atmosferi ve merak unsurunu canlı tutan kurgusundaki başarısı” nedeniyle ödüle layık görüldü.

'İKTİDARLARIN SOFRASI'NA ÖDÜL

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu’nun oy birliği ile Kadıköylü Artun Ünsal’ın “İktidarların Sofrası” (Everest Yayınları) kitabı da ödül aldı. Kitap, “Yazarın on yılını adadığı eserin hemen her satırında geçmişten bu yana yeme içme kültürünün tüm ayrıntılarını yansıtması; kuşaklar boyu okunacak yeme içme kültürü üzerine yazılmış özgün, evrensel bir başyapıt” gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

AK, ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

‘Çocuk edebiyatının Nobel'i’ olarak kabul edilen Hans Christian Andersen Ödülü adayları da açıklandı. Kadıköylü yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak, 2022 Hans Christian Andersen Ödülü'ne Türkiye'den aday gösterildi. İki yılda bir International Board on Books for Young People (IBBY) tarafından çocuk edebiyatı alanında önemli ve kalıcı eserler vermiş olan bir yazara ve bir illüstratöre tüm eserleri ve yaşam boyu çocuk edebiyatına yaptığı katkılar dikkate alınarak verilen 2022 Hans Christian Andersen Ödülü'ne 33 ülkeden toplamda 62 aday gösterildi.



