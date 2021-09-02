Haftalık Bağımsız Gazete 03 Eylül 2021
Kültür Sanat
Yeldeğirmeni’ne festival geliyor!
Yeldeğirmeni’ne festival geliyor!
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Tolstoy: İnsana Ne Kadar Toprak Lazım
Tolstoy: İnsana Ne Kadar Toprak Lazım
Kültür Sanat
Kadıköy'ün edebiyat mekanları
Kadıköy'ün edebiyat mekanları
Gündem
Kadıköy’de kiralar arttı
Kadıköy’de kiralar arttı

Dünya Barış Günü’nde büyüklere mesaj

1 Eylül Dünya Barış günü için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıyan çocuklar savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında olduğunu anlattı

Dünya Barış Günü’nde büyüklere mesaj
GazeteKadıköy

“Neden insan, neden kıyar insana…”

1 Eylül Dünya Barış Günü için “Barıştık mı?” isimli oyunu sergileyen “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi Özgürlük Parkı’nda bu soruyu sordu.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde (HÇKM) tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, pandemi boyunca online eğitimlerini sürdürmüş ve bu süreçte hayata geçirdikleri Radyo Tiyatrosu ile birçok masala sesleriyle hayat vermişti.  Kral Çıplak, Keloğlan, Hansel ve Gretel gibi masalları seslendiren ve yeni nesil radyo deneyimi podcast formatında dinleyicileriyle buluşturan ekip, şimdi de yeni normale uygun olarak hazırlandıkları “Barıştık mı?” oyununu tiyatro sahnesine taşıdı.

Savaş olmadan sadece insanlar arasındaki çekişmeleri, önyargıları anlatan şarkılı oyunu HKÇKM’nin eğitmenlerinden Uğur Cabiroğlu, 1 Eylül Dünya Barış günü için kaleme aldı. Oyunun yönetmenliğini ise Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yaptı.

İlk temsilini 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de yapan oyun izleyiciden büyük alkış aldı. Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız ötekileştirme, küçümseme, yok sayma, önyargı gibi davranışlarımıza ayna tutan oyun izleyicisini güldürürken düşündürdü.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÇOCUKLARA MÜJDE

Oyunu izlemeye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasında çocuklara, anne - babalarına ve eğitmenlere teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada umudu görüyoruz, burada geleceğimizi görüyoruz. Yoktan var edilen bir ülkede yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençler bugün burada bu oyunu sergileyerek bize umut oldular, gelecek oldular.” dedi. Odabaşı, sözlerinin ardından çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti ve bu oyunun, daha çok izleyiciyle buluşması için Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki Büyük Salon’un kendilerine tahsis edileceği müjdesini verdi.

Etiketler; #1 Eylül #dünya barış günü #HÇKM #bizim çocuklar
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
"Bizim Çocuklar” Dünya Barış Günü için sahne alıyor
"Bizim Çocuklar” Dünya Barış Günü için sahne alıyor
Bizim Çocuklar’a sürpriz ziyaret
Bizim Çocuklar’a sürpriz ziyaret
Radyo Tiyatrosunda ‘Hansel ve Gretel’ zamanı
Radyo Tiyatrosunda ‘Hansel ve Gretel’ zamanı
Bizim Çocuklar “Kral Çıplak” dedi
Bizim Çocuklar “Kral Çıplak” dedi
Bizim Çocuklar'dan radyo tiyatrosu
Bizim Çocuklar'dan radyo tiyatrosu
Halis Kurtça’nın açılışını “Bizim Çocuklar” yaptı
Halis Kurtça’nın açılışını “Bizim Çocuklar” yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.