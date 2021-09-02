Dünya Barış Günü’nde büyüklere mesaj

1 Eylül Dünya Barış günü için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıyan çocuklar savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında olduğunu anlattı

“Neden insan, neden kıyar insana…”

1 Eylül Dünya Barış Günü için “Barıştık mı?” isimli oyunu sergileyen “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi Özgürlük Parkı’nda bu soruyu sordu.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde (HÇKM) tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, pandemi boyunca online eğitimlerini sürdürmüş ve bu süreçte hayata geçirdikleri Radyo Tiyatrosu ile birçok masala sesleriyle hayat vermişti. Kral Çıplak, Keloğlan, Hansel ve Gretel gibi masalları seslendiren ve yeni nesil radyo deneyimi podcast formatında dinleyicileriyle buluşturan ekip, şimdi de yeni normale uygun olarak hazırlandıkları “Barıştık mı?” oyununu tiyatro sahnesine taşıdı.

Savaş olmadan sadece insanlar arasındaki çekişmeleri, önyargıları anlatan şarkılı oyunu HKÇKM’nin eğitmenlerinden Uğur Cabiroğlu, 1 Eylül Dünya Barış günü için kaleme aldı. Oyunun yönetmenliğini ise Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yaptı.

İlk temsilini 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de yapan oyun izleyiciden büyük alkış aldı. Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız ötekileştirme, küçümseme, yok sayma, önyargı gibi davranışlarımıza ayna tutan oyun izleyicisini güldürürken düşündürdü.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÇOCUKLARA MÜJDE

Oyunu izlemeye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasında çocuklara, anne - babalarına ve eğitmenlere teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada umudu görüyoruz, burada geleceğimizi görüyoruz. Yoktan var edilen bir ülkede yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençler bugün burada bu oyunu sergileyerek bize umut oldular, gelecek oldular.” dedi. Odabaşı, sözlerinin ardından çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti ve bu oyunun, daha çok izleyiciyle buluşması için Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki Büyük Salon’un kendilerine tahsis edileceği müjdesini verdi.