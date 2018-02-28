Dostları Yener Çakmak’ı andı

Karikatürist, çizgi roman ve sinema araştırmacısı-arşivcisi Tevfik Yener Çakmak Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde arkadaşları tarafından gerçekleştirilen söyleşiyle anıldı

Korku ve mizah fotoromanları alanında ilklere imza atan Kadıköylü çizer Yener Çakmak, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Yener Çakmak ölümünün birinci yıl dönümünde, Karikatürcüler Derneği’nin Kadıköy Belediyesi desteğiyle düzenlediği bir sergiyle anılmaya devam ediyor. 10 Şubat Cumartesi saat 16.00’da Karikatür Evi’nde açılan sergi 6 Mart’a kadar devam ederken, anma etkinlikleri kapsamında Çakmak için bir söyleşi de düzenlendi. 24 Şubat Cumartesi günü Karikatür Evi’nde gerçekleşen söyleşide Akdağ Saydut, Muhittin Köroğlu ve Raşit Yakalı, dostları Yener Çakmak’ı anlattı.

“ÇOK YÖNLÜ BİRİYDİ”

Karikatür Evi eğitmeni, usta karikatürist Akdağ Saydut, farklı birçok zaman diliminde Yener Çakmak ile çalıştığı için çok şanslı olduğunu hissettiğini söyleyerek söze başladı. Saydut, Türkiye’de yazılı karikatürün yaygın olmadığı zamanlarda Çakmak’ın yazılı karikatürler yaptığını söyleyerek, “Onun kadar doğru bir çizgide olduğunu GırGır zamanında anladım. Çünkü yazısız karikatürde ulaşılabilecek kitle başka. Yazıyı yazdığınız zaman derdinizi anlatabileceğiniz kitle aynı kitle bile olsa daha geniş bir alana yayılıyor.” dedi. Çakmak’ın çok yönlü birisi olduğuna dikkat çeken Saydut, konuşmasını “Gerçekten Yener bir dönem dergilerin her bölümünde çalıştı. Mutfağında çalıştı, fotoromanlar yaptı.” sözleriyle sürdürdü. Saydut, Yener Çakmak ile bir yere gittiklerinde, Çakmak’ın yakışıklılığı, güler yüzlülüğü ve insancıllığıyla ön plana çıktığını ve dikkat çektiğini söylerken, “Yeneri her türlü şakayı kaldırabilecek biriydi. Asla bir insanı kırdığını görmedim. Çok yönlü, entelektüel bir kişi olmasının ötesinde, iyi insan olmak meselesiyle ilgili bütün sorunları çözmüştü.” dedi.

“ÇOK İYİ GÖZLEM YAPARDI”

Çakmak’ın arkadaşı Karikatüristler Derneği Başkanı Raşit Yakalı, “Yener aynı zamanda çok araştırmacı ve çok iyi gözlem yapan bir arkadaştı. Biz o zaman Karikatüristler Derneği’ni yeni kurduğumuz yıllarda bir mecmua çıkarırdık. Her sayısında bir araştırma konusu işlerdi. Hatta ilk sayıda ‘Türk karikatürü nerede ne zaman sergilenmiş’ onu araştırmıştı. Bunları listeler ve arşivlerdi. Bir almanak hazırlamak istiyordu ama yayınlayamadan hayata gözlerini yumdu.” sözleriyle Çakmak’ın araştırmacı yönüne vurgu yaptı.

“YENER HAYAT GİBİYDİ”

Köroğlu da Yakalı’nın bahsettiği almanağa değinerek, “O almanağı tamamlayamadı evet. Ama yaşasaydı da bitireceğini sanmıyorum. Çünkü Yener hayat gibiydi. Hiç bir zaman başlayıp bitmiyor. Hep devam ediyordu. O kitabın bitmemiş olması tam da ‘Yenerce’ belki. Çünkü bitse o burada bir kesit sunacak. Bu Yener’i tatmin etmezdi. Kendisi hayatın bir parçasıydı ve hayatının bir parçasını da arşivledi.” diye konuştu.

YENER ÇAKMAK KİMDİR?

Asıl adı Tevfik Yener Çakmak olan Yener Çakmak, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa İlkokulu’nda okuyan Yener Çakmak, amatör olarak karikatür çizmeye ilkokul yıllarında başladı. Lise yıllarında yaz tatillerinde portre ve karikatür çizerliği yaparak tatil yerlerini dolaştı. Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü mezunu olan Çakmak, bir yıl öğretmenlik yaptı.

Karikatürleri 1966 yılından itibaren çeşitli gazete ve dergide; yurt içinde ve dışında yarışma albümlerinde yayınlandı. Yener Çakmak, çizerliğinin yanı sıra yazarlık, araştırmacılık, tiyatro, sinema, foto roman oyunculuğu, yönetmenliği, senaristliği de yaptı. 1969 - 1990 yılları arasında çok sayıda gazete ve dergiye fotoromanlar yaparak bu konuda bir rekora imzasını attı. 1988’de Altın Video’nun yapımcılığında Piknik video filmini yazıp yönetti. Film Saklambaç gazetesinde yayımlandı. Yener Çakmak, ayrıca “Vampir Dehşet Saçıyor”, “Okey”, ve “Avrat Peşinde” mizahi fotoromanlarını çizdi.

Yener Çakmak geçirdiği kalp krizi sonucu 7 Şubat 2017’de hayatını kaybetti.