Dostlar Korosu’nun ilk koristlerinden konser

Dostlar Korosu İlk Koristleri, 12 Nisan Cuma akşamı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir konser verecek

Dostlar Korosu İlk Koristleri, Genco Erkal’ın önerisi sonucu Ruhi Su tarafından kurulan ve 1975-1980 yılları arasında Ruhi Su’nun çalıştırdığı Dostlar Korosu koristlerinden oluşuyor. Dostlar Korosu İlk Koristleri, 12 Nisan Cuma akşamı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.

Şef Yusuf Başaran Kadıköylü sanatseverlere şu çağrıda bulunuyor:

“Bilindiği üzere her dönem kendi ruhuyla anılır. O dönem türküler, deyişler, şiirler hayatımızın önemli bir parçasıydı. Evde okulda toplantıda grevde kavgada söyleyip güç kuvvet aldığımız, kederlendiğimiz, sığındığımız türküler. Ruhi Su’yla birlikte tadı, rengi, kokusu başka bir hale geldi türkülerin deyişlerin. 1975-1980 arasındaki çalışmalarda ruhumuza sihirli bir şey üflemişti Ruhi Su. O sihir 40 yıldır hala damarlarımızda dolaşmakta. O sihir hala her hafta bir araya gelip bıkmadan usanmadan çalışmak için güç vermekte bizlere. Yaklaşık 4 yıl oldu çalışmalara başlayalı. Amacımız o dönemin ruhunu anlayışını yeni kuşaklara aktarmak ve Ruhi Su ile birlikte çalıştığımız ve çoğunluğu kayıtlarda olmayan türküleri şarkıları bugüne taşımak. Ruhi Su’nun ruhumuza üflediği o anlayışı yeniden canlandırmak. Geçtiğimiz dönem “Ruhi Su’dan Bize/Bizden Zamana” albümünü çıkardık. Yurt içinde ve yurt dışında konserler verdik. Dostlar Korosu İlk Koristleri (Şef: Yusuf Başaran, Koristler: Canan Bilge, Çiler Belen, Fitnat Sun, Fikriye Demir, Ayda Uludağ Alpat, Fulya Soytürk, Günay Mutlucan, Saim Gür, Yusuf Uzun, Haluk Okumuş, İbrahim Yüksel, Selahattin Başaran) olarak bizler yeni albüm ve konserler için yoğun bir çalışma içindeyiz. 12 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy BMKM’deki konserle (Barış Manço Kültür Merkezi) dostlarımızla buluşacağız.”