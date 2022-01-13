Dolu Kadehi Ters Tut ilk kez Bostancı’da

Yerli alternatif sahnenin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, ilk Bostancı Gösteri Merkezi için gün sayıyor

Moon Stage ve Orfe Yapım organizasyonuyla 16 Ocak Pazar günü gerçekleşecek konserde ekip, “Gitme”, “Madem”, “Yapma N'olursun”, “Aldattım”, “Neyin Nesi” gibi her biri hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.

Son albümleri DKTT'yi geçtiğimiz mart ayında dinleyicileriyle buluşturan ekip, 2021'in son günlerinde R&B müziğin önde gelen temsilcilerinden Seda Erciyes ile yayınladıkları “Yüksek” teklisini yayınladı.

2014 yılında Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından kurulan Dolu Kadehi Ters Tut, yerli sahnenin en üretken topluluklarından.