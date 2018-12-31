Doğalarında “CAZ” var

Çocuk Sanat Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen Çocukça Caz Konseri, Asena Akan'ın vokali eşliğinde Yeldeğirmeni Sanat'ta gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin bu yıl ikincisini düzenlendiği Çocukça Caz Konseri, Müzisyen Asena Akan'ın vokali eşliğinde 28 Aralık Cuma günü Yeldeğirmeni Sanat'ta gerçekleşti. Ailelerin çocuklarını heyecanla ve sevgiyle izlediği konserde çocuklar hem çaldı hem söyledi. Her anında çocukların enerjisinin hissesildiği konserde, izleyiciler keyifli ve mutlu anlar yaşadı. Türkçe ve İngilizce şarkılara yer verilen konser, çocukların izleyicilerin yeni yılını hep bir ağızdan kutlaması ile son buldu.

Çocukça Caz Konseri'ni gelenseksel hale getirmek istediklerinin altını çizen Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü ve Müzik Eğitmeni Yeşim Altınay, “Geçen seneki ilk konser büyük ilgi gördü ve çok yankı uyandırdı. Ondan dolayı bu sene herkes katılmak istedi. Bu nedenle bu yıl daha kalabalığız. Çocuklara konserde usta ve çocuklar ile birlikte olmayan seven sanatçılar eşlik ediyor. Bu yıl Asena Akan yer aldı. Çok güzel bir birliktelik oldu. Onun için çok mutluyuz.” diye konuştu.

"YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLAŞMASI GEREKİYOR”

“Çocuklar ile birlikte olmak her zaman bir ayrıcalık ve mutluluk. Onun için Çocukça Caz'ın parçası olduğum için çok mutluyum.” diyerek duygularını dile getiren Müzisyen Asena Akan konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hepsi çok enerjik. Onların enerjisi bana da geçti. Bana göre Caz'ın doğasına en uygun yaş grubu çocuklar. Çünkü Caz'ın içindeki doğaçlama öğesini, bütün zengin armoniyi ve demokratik ortamı çocuklar ile yaşamak çok daha kolay oluyor. Çocuklar zaten Caz'ın doğasına sahipler. O yüzden kendilerinde var olanı yansıtacaklar. Bence yetişkinlerin biraz çocuklaşması gerekiyor.”

"EĞLENCELİ BİR MÜZİK”

Konserde Çello çalan 12 yaşındaki Turan Şahin, “5 yaşından beri Çocuk Sanat Merkezi'ndeyim. Çok mutlu olduğum bir yer. Caz çok eğlendiğim bir müzik türü. Sadece yetişkinler değil çocuklar da eğlenmek için Caz yapıyor. Biz de bunu gösteriyoruz.”diyor.

10 yaşındaki Mustafa Doruk Özbek ise “5 yaşından beri Çocuk Sanat Merkezi'ndeyim. Bateri çalıyorum. İkiz kardeşim Doğa orkestrada keman çalıyor. Onu kıskandım ben de orkestraya girmek istedim. Caz ailemizde çok sevilen bir müzik. Evde de çok dinliyoruz. O yüzden Caz'ı çok seviyorum. Eğlenceli geliyor bana. Heryerden birşey geliyor. Çok çeşitli bir müzik.” diye ifade ediyor duygularını.