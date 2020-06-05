Haftalık Bağımsız Gazete 06 Haziran 2020
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Documentarist’ten çevrimiçi gösterimler

12 yıldır her yaz geniş bir belgesel seçkisinin yanı sıra atölye ve söyleşileri de izleyicilerle buluşturan Documentarist  ekibi, bu yıl pandemi nedeniyle festivalin yıl sonuna ertelendiğini ve haziran ayında bir çevrimiçi gösterim gerçekleştireceklerini duyurdu

Documentarist’ten çevrimiçi gösterimler
GazeteKadıköy

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri ekibi, 13. Documentarist’i yine sinema salonlarında biraraya gelerek kutlamayı dilediklerini belirterek, bu yaz yalnızca çevrimiçi bir gösterim düzenleyeceklerini duyurdu. “Ev Yapımı” Documentarist başlığıyla, 6-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek çevrimiçi seçki, Documentarist’in geçmiş programlarından seçilmiş 10 filmden oluşacak. Amerikalı bağımsız sinemacı Alan Berliner’in ustalık dersi (masterclass), söyleşi ve atölyeleri bu çevrimiçi programın merkezinde yer alacak. Alan Berliner, 7 Haziran’da çevrimiçi bir söyleşiyle Documentarist’in konuğu olacak. Usta belgeselcinin iki filmi de program dahilinde gösterilecek.

Programı takip etmek için: documentarist.org

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