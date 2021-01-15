Haftalık Bağımsız Gazete 16 Ocak 2021
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Dijitalde ilk gösterimiyle; Ran

Kadıköylü oyuncu Yurdaer Okur’un usta şair Nazım Hikmet Ran’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı ‘Ran’ online ortamda ilk kez sahnelenecek

Dijitalde ilk gösterimiyle; Ran
GazeteKadıköy

Oyun, ulaşılamayan yurt içi ve yurt dışı seyircilerin isteğiyle; Nazım Hikmet’in 119. doğum günü 15 Ocak Cuma günü dijitalde ilk gösterimini yapacak. Üstelik izleme saatini seyirci kendisi belirliyor. Sanata Destek Dijital Dönüşümle projesi kapsamında, Kumbaravan’da gösterime girecek oyunun biletlerine Kumbaravan.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Taylan Aygar’ın müzikal testere ve viyolonsel ile eşlik ettiği ‘RAN’, 5 Mayıs 2017’de Londra Milfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve ülkemizde bir çok kez turne yaparak seyircisi ile buluştu.

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