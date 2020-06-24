Haftalık Bağımsız Gazete 26 Haziran 2020
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‘Dijital Barbaros’la müzikli rotalar

Karantina sürecinde dijital platformları en verimli kullanan isimlerden biri olan müzisyen  Barbaros; seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’la gerçekleştirdiği “Müzikli Rotalar” yayınında  Tonguç’un seyahat rotasına o ülkelerin şarkıları ile eşlik ediyor

‘Dijital Barbaros’la müzikli rotalar
Gökçe UYGUN

Mayıs ayının ilk haftasında 90’lı yılların hit şarkısı Derbeder’in yeni yorumunu dinleyicilerle buluşturan Barbaros, dijital platformlarda 1 milyonu aşan izlenme oranı ve gerçekleştirdiği dijital projelerle beğeni topluyor.

Karantina sürecinde dijital platformları en verimli kullanan isimlerden biri olan Barbaros, Saffet Emre Tonguç’la gerçekleştirdiği “Müzikli Rotalar” yayınında Saffet Emre Tonguç’un seyahat rotasına o ülkelerin şarkıları ile eşlik etti. Rotalarına İtalya, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve Portekiz gibi birçok ülkeyi alan Barbaros ile Saffet Emre Tonguç keyifli ve müzik dolu sohbeti ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde Moda Deniz Kulübü için Zoom uygulaması üzerinden bir konser de gerçekleştiren Barbaros, yaptığı instagram canlı yayınlarıyla da dünyaca ünlü starlarla evlere konuk olmaya devam ediyor.

Şu ana kadar kendi instagram kanalında gerçekleştirdiği “80 Günde Müzikli Devr-i Alem” konsepti ile İspanya’dan Cecilia Krull, Almanya’dan The Weather Girls’ün efsane solisti Dynelle Rhodes, Fransa’dan Viktor Lazlo, Güney Afrika’dan Pumeza Matshikiza, Sırbistan’dan Lena Kovacevic, İngiltere’den The Puppini Sisters, Kanada’dan IMA, Hindistan’dan Arunaja, Yunanistan’dan Stan Antipariotis, Portekiz’den Dulce Pontes gibi dünyaca ünlü isimlerle yayınlar gerçekleştiren sanatçı, konukları ile zaman zaman kendi dillerinde düetler de yaptı.

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