Devrim Erbil’in 60 yıllık “Seyrüsefer”i

Ressam Devrim Erbil’in sanat hayatındaki 60’ıncı yılı için hazırlanan ‘Seyrüsefer’ adlı kitap Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı

“Seyrüsefer: Devrim Erbil’in 60. Sanat Yılı” adıyla gerçekleşen programa, Devrim Erbil’in yanı sıra sanatçı Metin Akpınar, Müfit Can Saçıntı, ressam Bedri Baykam, yazar Mario Levi, Buket Uzuner, Mahir Ünsal Eriş, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Yalın Alpay, gazeteci Osman Balcıgil, Deniz Bayramoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur’un da aralarında olduğu sanatseverler katıldı. Sunuculuğunu Uğur Batı ve Cenk Yüksel’in üstlendiği gecede Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

Gecede konukların ardından söz alan Devrim Erbil, “Şu anda 82 yaşındayım, içim buradaki konukların verdiği heyecanla dolu, hemen gidip resim yapmak geliyor içimden. Sanat tutkuyla, sevgiyle yapılan bir iş.” dedi. Çağdaş bir ülke için sanatın katkısına değinen Erbil, “Konuşmalarımın sonunda Atatürk’ün gözlerinin fotoğrafını gösteriyorum. Türkiye’nin çağdaş geleceği bu mavi gözün ışıklarında var, diyorum. Çağdaşlığın, uygar Türkiye’nin yolu bu gözlerdeki ışıklardadır.” dedi.

“KENTİ BAŞKA BİR ÂLEME ÇEVİRİR”

Devrim Erbil’in sanatı üzerine konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise, “Bir belediye başkanı olarak söylemeliyim ki, Devrim Erbil, belediye başkanlarının en sevdiği ressam olmalıdır. İnsanın kırıp döktüğü kenti hem renkleri hem de çizgileriyle bambaşka bir âleme çevirir. İstanbul’a Devrim Erbil’in dilinden, elinden bakar, öyle görürseniz başka bir İstanbul’la tanışır, saatlerce karşısında iç çekebilirsiniz. O kadar zarif bir dille anlatır ki İstanbul’u, Galata Kulesi, Süleymaniye, Sultanahmet, boğaz ve köprüler olmasa belediye başkanı bile tanıyamaz kendi kentini.” diye konuştu.

‘SEYRÜSEFER’ DEVRİM ERBİL’İ ANLATIYOR

Karakarga Yayınları’ndan çıkan Seyrüsefer adlı kitap Gülşah Elikbank ve Uğur Batı tarafından hazırlandı. Esere Metin Akpınar, Sunay Akın, Selim İleri, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Menteş, Nermin Bezmen, Deniz Bayramoğlu, Müfit Can Saçıntı, Yalın Alpay, Ertürk Akşun, Yekta Kopan, Nazlı Eray, Doğan Hızlan, Osman Balcıgil, Mahir Ünsal Eriş öykü ve denemeleriyle katkı sundu.