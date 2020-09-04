Devlet Tiyatrosu’ndan pandemi sonrası ilk oyunlar

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun salgın nedeniyle erken kapanan perdeleri 1 Eylül Salı günü açıldı; 4 oyun izleyiciyle buluşmaya başladı

Covid-19 salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde sahneler, kulisler, salon ve fuaye alanlarında yerine getirilen fiziki uygulamaların yanı sıra, repertuar az kadrolu ve 1 saati çok aşmayan oyunlardan oluşturuldu. İlk etapta Mecidiyeköy Sahneleri, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Garibaldi Sahnesi faaliyette olacak. Temsiller Mecidiyeköy Büyük Sahne ve Üsküdar Tekel Sahnesinde salı, perşembe ve cumartesi günleri, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede çarşamba, cuma ve pazar günleri, Garibaldi Sahnesinde ise perşembe ve cumartesi günleri olacak.

2020-2021 tiyatro sezonu dört oyun ile başladı. Bu haftanın oyunları İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde temsil edilecek olan 80 Günde Devr-i Alem, Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı), Kontrabas ve Taksim Talimhane Açıkhava Sahnesinde temsil edilecek olan Aziz Dostum Çehov olacak.

Bu haftasonu da izlenebilecek oyunlara dair detaylı bilgi şöyle:

· 80 Günde Devr-i Alem

Jules Verne’nin dünyaca ünlü klasik yapıtı 80 Günde Devr-i Alem’de beş oyuncu düzinelerce farklı role hayat veriyor ve dünyanın etrafında çıkılacak fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa birlikte çıkmak için seyircisini bekliyor.

80 Günde Devr-i Alem oyunu 5 Eylül Cumartesi akşamı Mecidiyeköy Büyük Sahnede izlenebilir.

· Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)

Bir aksesuvarcı, iptal edilen oyunun temsil saatinde ertesi günkü provanın aksesuvarlarını hazırlamak üzere sahneye girer. Salonda, temsilin iptal olduğundan habersiz olan seyirci oturmaktadır. Josef Bieder, yıllar sonra şans eseri seyircisini bulmuştur.

Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) 5 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

· Kontrabas

Oyunda, bir devlet memuru olan kontrabasçı müziğin, tarihin, cinselliğin, hiyerarşinin ve toplumun dedikodusunu yapıyor. Koku romanının yazarı Patrick Süskind’in bütün dillerde en çok oynanan oyunu, Metin Belgin’in rejisi ve oyunculuğu ile İstanbul’da prömiyer yaptığı 11 Ocak 1992 tarihinden bu yana yirmi sekiz yıldır sahnede…

Kontrabas 5 Eylül Cumartesi akşamı Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

· Aziz Dostum Çehov

Aziz Dostum Çehov, Tütünün Zararları, Bir Evlenme Teklifi ve Ayı adlı üç kısa oyundan oluşuyor. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları; Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından otuz üç yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı; Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor.

Erdinç Gülener, Eylem Yıldız, Emre Başer ve Deniz Denker’in rol aldığı Aziz Dostum Çehov 5 Eylül Cumartesi akşamı Taksim Talimhane Açıkhava Sahnesinde izlenebilir.