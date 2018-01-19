Denize karşı etkinlikler…

Ortak Çalışma alanı İDEA Kadıköy’de etkinlik alanında farklı ilgi alanlarına yönelik sinevizyon gösterimleri, panel, söyleşi ve toplantılar yapılıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ortak çalışma alanı İdea Kadıköy’ün “Etkinlik” bölümünde farklı alanlara ve ilgilere yönelik çeşitli etkinlik ve atölyeler oluyor.

Bu etkinliklerden biri Türkiye’de teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak, gelecekte ihtiyaç duyulacak donanımlı bilim uzmanı sayısını arttırmak misyonuyla çalışan Kodluyoruz Derneği’nin Ocak etkinliği oldu. 13 Ocak Cumartesi günü Kadıköy İDEA’da gerçekleşen Kodluyoruz gönüllülerinin organize ettiği etkinliğin bu ayki konusu Yapay Zeka (AI) ve Derin Öğrenme (deep learning) üzerineydi. Etkinlikte İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şadi Evren Şeker veri madenciliği, büyük veri ve yapay zeka, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ayyüce Kızrak da makine öğrenmesi, derin öğrenme konuları üzerine bilgi verdi.

Katılımcıların da kendi sorularıyla katılım gösterdiği buluşmaların devamı 3 Şubat’ta IoT (nesnelerin interneti) ve VR (sanal gerçeklik) üzerine Kadıköy İDEA’da gerçekleşecek.

İDEA Kadıköy’de yapılacak diğer etkinlikler şöyle:

Gom Yap, Yaratma Cesareti (19 Ocak Cuma Saat:14.00-16.00) İki aşamada tasarlanmış olan “Yaratma Cesareti” etkinlik dizisi İDEA Kadıköy, TAK ve GOMYAP işbirliğiyle gerçekleşecek. Etkinliğin ikinci ayağı ise 4 Şubat Pazartesi TAK’ta yapılacak.

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği, Blockchain (20 Ocak Cumartesi saat:13.00-16.00) Kripto/Sanal paraların teknolojik altyapısı ve çevresel etkileri üzerine insanları bilgilendirmek amacıyla gerçekleşecek etkinlikteki hedef kitle; yazılım dünyasının içinde olsun olmasın, bu güncel konunun teknolojik yönünü merak eden herkes.

Kara Kutu Derneği, Anı Tasarım Atölyesi, (23 Ocak Salı saat:13.00-18.00) 20-25 yaş arasındaki gençlerle yapılacak atölyede gençlerin geçmişin nasıl hatırladığı ve inşa ettikleri üzerine düşünmelerini, farkındalıklarının artmasını hedefliyor.

S.S. İstanbullular Sivil Organize Semtler Çevre Kültür İşletme Kooperatifi Belgesel Gösterimi, Plastic Ocean (24 Ocak Çarşamba saat:19.00) Çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan belgesel ile doğa, insan ve canlıları ilgilendiren her bir boyutun birbirleriyle yakın ilintileri olduğu anlatılıyor.

Eğitim Reformu Girişimi, Düşünme Becerileri Programı, (31 Ocak Çarşamba Saat:09.00-18.00 ) Sabancı Üniversitesi'ne bağlı, eğitimin niteliğinin artırılması için çalışan sivil toplum kuruluşunun bu etkinlikteki hedef kitlesi öğretmenler.