Dans severler online buluşuyor

Online dans eğitimi ile insanların karantinada enerjik kalmalarını sağlayan ve motivasyon arttırıcı dans figürleriyle onlara umut olan Kadıköy Aytunç Bentürk Dans ve Müzik Akademisi “Müzik ruhun gıdasıdır, dans da ruhun ilacıdır” diyor

Korona virüsü sebebiyle son dönemlerde yaşananlar tüm alışkanlıklarımızı geride bırakıp evlerimize çekilmemize ve yeni bir düzen kurmamıza neden oldu. Teknoloji çağında olmamız birçok işimizi dijital platformlarda online eylemlerle gerçekleştirebilme imkânı sunuyor. Sıkıldığımız zamanlar farklı alternatif uğraşlar arayabiliyor ya da yaptığımız ufak tefek sporlarla hareketsizliğin önüne geçebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü karantina sürecinde fiziksel sağlığımızı korumamız için evde yapabileceğimiz aktiviteler arasında dans etmenin de etkili bir yol olduğunu işaret etti.

Gönüllü karantinanın başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını online olarak sürdüren, dans ruhun ilacıdır ilkesiyle hareket ederek evde kalanlara motivasyon kaynağı olan Aytunç Bentürk Dans ve Müzik Akademisi dans severleri canlı yayınına bekliyor. Kadıköy başta olmak üzere birçok farklı ülkeye yayınlar düzenleyen Aytunç Bentürk, dans severlerle sosyal medya üzerinden buluşarak karantinada onlara umut oluyor. Online dans projesini hayata geçiren akademinin sahibi Aytunç Bentürk ile konuştuk.

“HER KALBE DOKUNMUŞ OLDUK”

Dansa çok küçük yaşlarda başlayan ve 14 yaşında profesyonel dans hayatına adım atan Aytunç Bentürk, “Karantina süresince ben ve okulumun eğitmenleri hiç durmadan online ders yaptık. Şu an kursiyerlerimize ozel derslerimiz devam ediyor. Tek bir amacımız vardı o da insanları birazcık olsun gülümsetmek. Bu sıkıntılı süreçte onları mutlu etmek için 1 ay boyunca her gün online derslerimizi ücretsiz gerçekleştirdik. İnsanların konuya tepkisi çok iyiydi başka şehirlerde olan herkese ulaşmış olduk ve onlarla bu süreci birlikte dans ederek motivasyona çevirdik. Müzik ruhun gıdasıdır, dans da ruhun ilacıdır. Bu proje ile Türkiye’nin her köşesindeki bir kalbe dokunmuş olduk.” şeklinde konuştu.

“MÜZİK VE DANSLA BESLENİYORUZ”

Dans severlerle her zaman sıkı bir bağı olduğunu söyleyen Bentürk, “Online yapmış olduğumuz dans dersleri ile hem bu bağ genişledi hem de sosyal medyada bize ulaşan, gören herkesi içine aldı. Her gün toplam 1 saat kendi evlerine davet ettikleri dansı yaparak o anlarına ailece keyif katabildiler ve bunun mimarı olmak beni çok onurlandırdı. Her şeyin el ele verince geçeceğine inanıyorum çünkü her şey hep birlikte güzel. Uygulanan yasaklar ülke olarak geçirmemiz gereken bir süreç çünkü iyileşmek için buna ihtiyacımız vardı. Bu durum her işletmeyi etkilediği gibi bizi de çok ama çok ciddi bir şekilde maddi ve manevi olarak etkiledi. Biz dans eğitmenleri hiperaktif bir hayat yapısına sahip olduğumuz için sakin ve dinlenme sürecine geçmek garip bir his uyandırdı. Çünkü müzik, spor ve dansla beslenen bireyleriz. Öğrencilerimizden ayrı kalmak, oluşan okul içindeki aile bağlarımızı yaşayamamak, öğrencilerimizden velilerimizden ayrı kalmak bizi duygusal anlamda da çok etkiledi.” dedi.

HEDEF DANSI AVRUPA’YA TAŞIMAK

Karantina sonrasında dans ile alakalı ileriye dönük yapacağı hedeflerinden bahseden Aytunç Bentürk “Öncelikle Türkiye’yi uluslararası platformda hak ettiği yere getirebilmeyi amaçladık. 2004 senesinden beri benim aldığım Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu bu ülkeye başka getiren olamadı. Ayrıca Dünya ve Avrupa şampiyonasında resmi olarak ilk 3’e giren öğrenciler yetiştirdim. Bu sebepten bunu biraz daha öteye taşımak istiyorum. İleride kendimi Türkiye’yi en üst derecede temsil edecek kişi olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.